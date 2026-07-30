Dusan Vlahovic và Benjamin Sesko: Chìa khóa chiến thuật của Michael Carrick tại MU Việc bán Joshua Zirkzee mở ra cơ hội chiêu mộ Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia hứa hẹn cùng Benjamin Sesko tạo nên cặp trung phong toàn diện cho Man Utd.

Manchester United đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 bằng kế hoạch tái thiết hàng công. Việc xem xét bán Joshua Zirkzee tạo khoảng trống lý tưởng để HLV Michael Carrick đưa Dusan Vlahovic về Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do.

MU đang quan tâm đến Vlahovic. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép đồng điệu về cấu trúc chiến thuật

Trong giai đoạn tiền mùa giải, Michael Carrick đã định hình rõ nét phong cách kiểm soát bóng áp đảo nhằm bóp nghẹt đối thủ. Trong hệ thống này, Benjamin Sesko đóng vai trò then chốt nhờ thể hình vượt trội và khả năng khuất phục các khối phòng ngự lùi sâu. Việc chiêu mộ Dusan Vlahovic mang lại giải pháp xoay tua hoàn hảo mà không làm xáo trộn cấu trúc vận hành của Quỷ đỏ.

Sở hữu chiều cao 1m91, Vlahovic chỉ kém Sesko đúng 2,5cm và sở hữu tư duy chơi bóng tương đồng. Theo dữ liệu từ SempreMilan, chân sút người Serbia đạt trung bình 1,49 lần thắng tranh chấp trên không mỗi 90 phút. Yếu tố này giúp Manchester United duy trì sức ép không chiến liên tục trong bối cảnh phải chinh chiến trên bốn đấu trường khốc liệt.

Vlahovic mang đến MU nhiều phương án chiến thuật. Ảnh: Getty Images.

Tối ưu hóa đôi cánh và biến ảo sơ đồ 4-4-2

Bên cạnh thể hình, Vlahovic còn sở hữu tốc độ xé gió. Thống kê từ FotMob cho thấy anh là cầu thủ nhanh thứ hai tại Champions League mùa trước với tốc độ tối đa đạt 34,8 km/h, chỉ xếp sau Kylian Mbappe. Tốc độ này kết hợp với khả năng chọn vị trí trong vòng cấm sẽ tối ưu hóa sức mạnh từ hai biên, nơi Patrick Dorgu và Bryan Mbeumo liên tục cung cấp những quả tạt chất lượng.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của tiền đạo Serbia mở ra phương án vận hành sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Carrick vốn không xa lạ với hệ thống hai trung phong từ thời còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson cũng như khi làm HLV tại Middlesbrough. Khi gặp bế tắc trước các hàng thủ kiên cố, cặp song tấu Sesko - Vlahovic sẽ tạo nên áp lực thể chất vô cùng khủng khiếp lên khung thành đối phương.

Bên cạnh giá trị chuyên môn thuần túy, bản lĩnh của chân sút từng ghi 68 bàn sau 168 trận cho Juventus là sự bổ sung quý giá. Kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League của Vlahovic sẽ làm điểm tựa vững chắc cho dàn cầu thủ trẻ Manchester United khi bước vào chiến dịch 2026/27.