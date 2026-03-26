Duy Mạnh giữ băng thủ quân ĐT Việt Nam; Sao Leicester City đối đầu thầy trò Kim Sang Sik Duy Mạnh tiếp tục giữ băng thủ quân ĐT Việt Nam khi đối đầu Bangladesh và sao Leicester Hamza Choudhury. Trong khi đó, U23 Việt Nam nhận lời khen sau trận ra quân.

Trong 24 giờ qua, tâm điểm của bóng đá Việt Nam dồn về quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Bangladesh và những diễn biến tại giải giao hữu U23 quốc tế. Những quyết định về nhân sự của HLV Kim Sang Sik và màn trình diễn của các cầu thủ trẻ đang phác thảo nên diện mạo mới cho các cấp độ đội tuyển.

Duy Mạnh tiếp tục sắm vai thủ lĩnh ĐT Việt Nam

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ HLV Kim Sang Sik khi chính thức được trao chiếc băng thủ quân. Đây được xem là lựa chọn tối ưu của chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi Duy Mạnh không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dặn mà còn là nhân tố chủ chốt trong chiến tích vô địch ASEAN Cup 2024 và hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua.

Thách thức từ ngôi sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury

Trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào tối 26/3 đang thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự góp mặt của Hamza Choudhury. Tiền vệ đang khoác áo Leicester City tại giải Hạng Nhất Anh (vừa xuống hạng từ Premier League) đã hội quân cùng đội bóng Nam Á từ chiều 24/3. Dù thời gian thích nghi ngắn, đẳng cấp của một cầu thủ thường xuyên thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu chắc chắn sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang Sik.

Sức bật từ các nhân tố mới và tuyển trẻ

Bên cạnh các trụ cột, HLV Kim Sang Sik cũng đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Đỗ Hoàng Hên. Sau 5 năm khẳng định năng lực tại V-League, tiền vệ này lần đầu tiên có cơ hội hít thở bầu không khí đội tuyển. Theo đánh giá từ ban huấn luyện, sự xuất hiện của Hoàng Hên mang đến những phương án tấn công đa dạng và giàu tính đột biến hơn cho đội hình hiện tại.

Ở cấp độ trẻ, dù chỉ có được kết quả hòa trong trận ra quân tại giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam vẫn nhận được những phản hồi tích cực. HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng về bản lĩnh và lối chơi tự tin của các học trò trước các đối thủ mạnh.

Biến động khu vực: Thái Lan và Malaysia gây áp lực

Tại giải CFA Team China 2026, trận hòa 2-2 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đã để lại dư luận không tốt do lối chơi bạo lực từ phía đội chủ nhà, dẫn đến hai thẻ đỏ trực tiếp vào cuối trận. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Malaysia đang âm thầm chuẩn bị cho màn tái đấu với Việt Nam bằng chuyến tập huấn 4 ngày tại Thái Lan. Dù đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027, tiền đạo Safawi Rasid khẳng định Malaysia sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất vì danh dự tại Thiên Trường.