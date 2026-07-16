Duy Mạnh lỡ hẹn ASEAN Cup 2026 và biến động ghế nóng tại CLB CA TPHCM Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui về lực lượng khi Duy Mạnh vắng mặt tại ASEAN Cup 2026, trong khi CLB CA TPHCM chính thức ra mắt tân thuyền trưởng người Úc.

Bóng đá Việt Nam ngày 16/7 chứng kiến những thông tin trái chiều từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến câu lạc bộ. Trong khi kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 chịu tổn thất về nhân sự, thị trường chuyển nhượng V-League lại đang nóng lên với những bản hợp đồng mới và sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Tổn thất nơi hàng phòng ngự Đội tuyển Việt Nam

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam để tập trung điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết từ Ban huấn luyện nhằm bảo vệ sự nghiệp thi đấu lâu dài của cầu thủ này. Việc thiếu vắng một trung vệ giàu kinh nghiệm như Duy Mạnh được xem là bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang Sik trong chiến dịch ASEAN Championship 2026 sắp tới.

HLV Kim Sang Sik động viên Duy Mạnh. Ảnh: VFF.

Thử nghiệm chiến thuật và làn gió mới từ cầu thủ nhập tịch

Sau chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đánh giá rất cao hiệu quả của chuyến đi này, nhấn mạnh vào việc nâng cao thể lực và sự gắn kết giữa các cầu thủ thông qua ba trận đấu tập chất lượng.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik đang thực hiện những thử nghiệm táo bạo với tân binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Trong các trận giao hữu vừa qua, cầu thủ này được bố trí linh hoạt từ vị trí tiền vệ phòng ngự đến các vai trò tấn công khác nhau. Sự đa năng của Tài Lộc được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến nhờ khả năng sút phạt và tốc độ ấn tượng.

Biến động trên băng ghế huấn luyện và thị trường chuyển nhượng

Tại cấp độ câu lạc bộ, đương kim vô địch Cúp Quốc gia CLB CA TPHCM đã chính thức giới thiệu tân HLV trưởng Diles Athanasios Arthus. Nhà cầm quân người Úc sẽ tiếp quản đội bóng từ HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương để dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa giải 2026/27 với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu.

HLV Diles Athanasios Arthus ra mắt đội bóng mới. Ảnh: CLB CATPHCM.

Trong khi đó, Viettel cũng tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc chiêu mộ tiền đạo người Brazil, Hernandes Rodrigues. Chân sút sinh năm 1999 bày tỏ sự hào hứng khi gia nhập đội bóng áo lính và đặt mục tiêu chinh phục những danh hiệu lớn tại Việt Nam.

Góc tối tài chính tại CLB Quảng Ninh

Trái ngược với sự sôi động của thị trường chuyển nhượng, tình hình tài chính tại CLB Quảng Ninh đang rơi vào báo động. Tập thể cầu thủ và thành viên đội bóng đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu thanh toán tiền lương bị nợ trong các tháng 3, 4 và 5. Dù đã có những cam kết trước đó từ ban lãnh đạo, nhưng đến nay các khoản chi trả vẫn chưa được thực hiện, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và đời sống của các cầu thủ.