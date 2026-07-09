Dynamo Kyiv 0-0 Universitatea Cluj: Hai đội chia điểm Dynamo Kyiv tiếp đón Universitatea Cluj trên sân Motor Lublin Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện Đông Âu.

Dynamo Kyiv 0 - 0 Universitatea Cluj Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dynamo Kyiv tiếp đón Universitatea Cluj.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' Thay người Phút 61' (Dynamo Kyiv): V. Buyalskyy vào sân thay O. Pikhalyonok.

65' Thay người Phút 65' (Universitatea Cluj): A. Friday vào sân thay O. Mendy.

65' Dynamo Kyiv ép sân Cầm bóng: Dynamo Kyiv 63% - 37% Universitatea Cluj, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 3.

71' Thẻ vàng Phút 71': M. Drammeh (Universitatea Cluj) nhận thẻ vàng (Tripping).

73' Thay người Phút 73' (Universitatea Cluj): A. Aliev vào sân thay I. Macalou.

84' Thay người Phút 84' (Universitatea Cluj): P. Pinho vào sân thay M. Drammeh.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Dynamo Kyiv): S. Ogundana vào sân thay N. Voloshyn.

KT Kết thúc: Dynamo Kyiv 0-0 Universitatea Cluj Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:02 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:42 09/07/2026

Đội hình chính thức

Dynamo Kyiv

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Igor Kostyuk

Đội hình xuất phát:

35. Ruslan Neshcheret (G)

94. Tomasz Kędziora (D)

40. Kristian Bilovar (D)

32. Taras Mykhavko (D)

44. Vladyslav Dubinchak (D)

8. Oleksandr Pikhalyonok (M)

6. Volodymyr Brazhko (M)

10. Mykola Shaparenko (M)

9. Nazar Voloshyn (M)

11. Matvii Ponomarenko (F)

70. Bogdan Redushko (M)

Dự bị:

34. Ilya Olkhovyi

71. Vyacheslav Surkis

13. Maksym Korobov

2. Kostiantyn Vivcharenko

20. Oleksiy Gusev

23. Navin Malysh

66. Aliou Thiare

15. Valentyn Rubchynskyi

16. Shola Ogundana

29. Vitaliy Buyalskiy

87. Vladyslav Gerych

39. Eduardo Guerrero

Universitatea Cluj

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Cristiano Bergodi

Đội hình xuất phát:

46. Neofytos Michail (G)

33. Jug Stanojev (M)

6. Iulian Cristea (D)

4. Andrei Coubiș (D)

27. Alexandru Chipciu (D)

8. Dorin Codrea (M)

7. Mouhamadou Drammeh (M)

14. Marius Ștefănescu (M)

94. Ovidiu Bic (M)

29. Oucasse Mendy (F)

19. Issouf Macalou (F)

Dự bị:

1. Ștefan Lefter

99. Tudor Coșa

2. Alin Chinteș

12. Adams Friday

22. Florent Poulolo

59. Alin Techereș

98. Gabriel Simion

10. Dan Nistor

18. Pedro Pinho

9. Atanas Trică

20. Ibuchi Chukwu

25. Alibek Aliev

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu Universitatea Cluj trong khuôn khổ UEFA Europa League, diễn ra tại Motor Lublin Arena. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ có bề dày truyền thống tại khu vực Đông Âu, khi cả hai đều mong muốn có khởi đầu thuận lợi trên đấu trường châu lục.

Bối cảnh trận đấu

Việc trận đấu được tổ chức tại Motor Lublin Arena thay vì sân nhà truyền thống của Dynamo Kyiv phản ánh những khó khăn đặc thù mà câu lạc bộ Ukraine đang phải đối mặt trong việc tổ chức các trận đấu quốc tế. Điều này có thể ảnh hưởng phần nào đến lợi thế sân nhà mà đội bóng thường có được.

Universitatea Cluj, đại diện đến từ Romania, bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng giàu khát vọng, mong muốn khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu. Đối đầu với một tên tuổi lớn như Dynamo Kyiv sẽ là phép thử quan trọng cho tham vọng của đội bóng xứ Transylvania.

Nhận định chuyên môn

Dynamo Kyiv vốn là câu lạc bộ có truyền thống thi đấu tấn công, ưa thích kiểm soát bóng và tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu. Với kinh nghiệm dày dạn tại các đấu trường châu Âu, đội bóng Ukraine nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công nhằm sớm tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số.

Ở chiều ngược lại, Universitatea Cluj được kỳ vọng sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật để hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội phản công nhanh khi có thời cơ.

Yếu tố tâm lý và sự thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân trung lập sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc định đoạt cục diện trận đấu. Đội bóng nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán diễn biến

Trận đấu giữa Dynamo Kyiv và Universitatea Cluj hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu, khi cả hai đội đều mong muốn giành lợi thế sớm trong hành trình tại UEFA Europa League. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu cảm xúc, với những pha tấn công đan xen cùng các tình huống phòng ngự căng thẳng.

Phong độ gần đây của Dynamo Kyiv

03/07/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Lask Linz (Thắng)

02/07/2026: FC BW Linz - Dynamo Kyiv

02/07/2026: Dynamo Kyiv 1-3 Rapid (Thua)

28/06/2026: Wieczysta Kraków 2-4 Dynamo Kyiv (Thắng)

24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thắng)

Phong độ gần đây của Universitatea Cluj

03/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Nyiregyhaza (Thua)

02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thua)

27/06/2026: Ujpest 0-0 Universitatea Cluj (Hòa)

24/06/2026: Gyori ETO FC - Universitatea Cluj

23/06/2026: Aluminij - Universitatea Cluj

Phong độ và thống kê đội

Dynamo Kyiv (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Universitatea Cluj (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dynamo Kyiv: Không có thông tin chấn thương

Universitatea Cluj: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dynamo Kyiv thắng: 33%

Hòa: 33%

Universitatea Cluj thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dynamo Kyiv: bàn

Universitatea Cluj: bàn

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