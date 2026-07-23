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Dynamo Kyiv 2-3 PAOK: PAOK giành chiến thắng

Văn Thể23/07/2026 19:26

Dynamo Kyiv chạm trán PAOK tại UEFA Europa League ở Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, trong trận đấu chưa có dữ liệu đội hình và phong độ chi tiết.

Dynamo Kyiv2 - 3PAOKKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Dynamo Kyiv tiếp đón PAOK.

  • 3'BÀN THẮNG! Dynamo Kyiv (1-0)

    Phút 3': Volodymyr Brazhko () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'BÀN THẮNG! PAOK (1-1)

    Phút 13': Giannis Konstantelias () lập công (kiến tạo: Andrija Zivkovic). Tỷ số: 1 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 54 - 46 PAOK, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 14'Thay người

    Phút 14' (): Taison vào sân thay Taha Ali.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 51 - 49 PAOK, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 54 - 46 PAOK, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 38'BÀN THẮNG! PAOK (1-2)

    Phút 38': Christos Zafeiris () lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Matviy Ponomarenko () nhận thẻ vàng.

  • 49'PAOK ép sân

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 52 - 48 PAOK, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 51'BÀN THẮNG! PAOK (1-3)

    Phút 51': Baptiste Santamaria () lập công (kiến tạo: Giannis Konstantelias). Tỷ số: 1 - 3.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Justin Lonwijk vào sân thay Oleksandr Pikhalyonok.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Bogdan Redushko vào sân thay Nazar Voloshyn.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Pantelis Hatzidiakos () nhận thẻ vàng.

  • 61'PAOK ép sân

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 54 - 46 PAOK, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Giannis Konstantelias () nhận thẻ vàng.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Vitaliy Buyalskyi  vào sân thay Mykola Shaparenko.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Andriy Yarmolenko vào sân thay Eduardo Guerrero.

  • 73'PAOK ép sân

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 56 - 44 PAOK, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 77'BÀN THẮNG! Dynamo Kyiv (2-3)

    Phút 77': Justin Lonwijk () lập công (kiến tạo: Vitaliy Buyalskyi ). Tỷ số: 2 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Mady Camara vào sân thay Christos Zafeiris.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Alexander Jeremejeff vào sân thay Anestis Mythou.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Dimitrios Chatsidis vào sân thay Andrija Zivkovic.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Aritz Elustondo vào sân thay Pantelis Hatzidiakos.

  • 85'Dynamo Kyiv ép sân

    Cầm bóng: Dynamo Kyiv 58 - 42 PAOK, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 2.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (): Valentyn Rubchynskyi vào sân thay Volodymyr Brazhko.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Alexander Jeremejeff () nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Dynamo Kyiv 2-3 PAOK

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 01:56 24/07/2026

Đội hình chính thức
Dynamo Kyiv
Sơ đồ 4-3-3
PAOK
Sơ đồ 4-2-3-1
35
Ruslan Neshcheret
94
Tomasz Kędziora
40
Kristian Bilovar
32
Taras Mykhavko
44
Vladyslav Dubinchak
8
Oleksandr Pikhalyonok
6
Volodymyr Brazhko
10
Mykola Shaparenko
9
Nazar Voloshyn
11
Matviy Ponomarenko
39
Eduardo Guerrero
1
Jiri Pavlenka
3
Jonjoe Kenny
4
Pantelis Hatzidiakos
5
Giannis Michailidis
18
Jonathan Gómez
7
Baptiste Santamaria
20
Christos Zafeiris
14
Andrija Zivkovic
65
Giannis Konstantelias
22
Taha Ali
56
Anestis Mythou
Dự bị
Dynamo Kyiv
7 Andriy Yarmolenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi21 Justin Lonwijk23 Navin Malysh29 Vitaliy Buyalskyi43 Ilya Olkhovyi66 Aliou Thiaré70 Bogdan Redushko
PAOK
2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas11 Taison19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis
Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026
Dynamo KyivThống kêPAOK
58%
Kiểm soát bóng
42%
10
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
7
2
Phạt góc
1
10
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Giannis Konstantelias
Giannis Konstantelias
PAOK
1 bàn · 1 kiến tạo
Volodymyr Brazhko
Volodymyr Brazhko
Dynamo Kyiv
1 bàn
Justin Lonwijk
Justin Lonwijk
Dynamo Kyiv
1 bàn
Baptiste Santamaria
Baptiste Santamaria
PAOK
1 bàn
Christos Zafeiris
Christos Zafeiris
PAOK
1 bàn
Andrija Zivkovic
Andrija Zivkovic
PAOK
1 kiến tạo · điểm 7.22

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK tại UEFA Europa League vào 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky tại Kyjiv (Kiev), nhưng thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí giải đấu hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Dynamo Kyiv và PAOK được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky. Thời gian thi đấu được xác định là 00:00 ngày 24/07/2026.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ

Không có thống kê về số trận thắng, hòa và thua gần đây của Dynamo Kyiv hoặc PAOK. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn, cũng như chưa thể đánh giá xu hướng ghi bàn hay khả năng phòng ngự của mỗi bên.

Bên cạnh đó, thông tin được cung cấp không nêu lịch sử đối đầu tổng hợp giữa hai đội. Mọi nhận định về ưu thế trong các lần gặp trước sẽ cần được kiểm chứng bằng số liệu cụ thể trước khi đưa ra kết luận.

Đội hình và cách tiếp cận trận đấu

Nguồn thông tin hiện có chưa liệt kê đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Do đó, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt, cũng như cách hai đội tổ chức pressing, kiểm soát bóng hoặc chuyển trạng thái.

Việc thiếu dữ liệu lực lượng cũng khiến các dự báo về cách bố trí nhân sự cần được giữ ở mức thận trọng. Những thông tin được công bố trước giờ bóng lăn, nếu có, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ ý đồ chiến thuật của hai đội.

Nhận định trước trận

Dynamo Kyiv vs PAOK là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại sân nhà của Dynamo Kyiv. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu định lượng để kết luận về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán diễn biến cụ thể.

Điểm đáng chú ý trước giờ thi đấu là bối cảnh sân bãi đã được xác định, trong khi các yếu tố quan trọng như phong độ, lực lượng và chiến thuật vẫn chưa được cung cấp. Vì vậy, trận đấu nên được tiếp cận với sự thận trọng, không đưa ra dự đoán tỷ số khi chưa có cơ sở thống kê phù hợp.

Dynamo Kyiv
5 trận gần nhất
HTHTB
PAOK
5 trận gần nhất
BTTTB
Tình hình lực lượng
Dynamo Kyiv
Vladyslav Zakharchenko (Torn Ankle Ligaments)
Roman Salenko (Hip Injury)
Vitaliy Lobko (Surgery)
Oleksandr Tymchyk (Surgery)
Mykola Mykhaylenko (Knee Surgery)
Vladyslav Kabaev (Ankle Injury)
Kostyantyn Vivcharenko (Knee Injury)
Denys Popov (Fitness)
PAOK
Soualiho Meïté (Hip Injury)
Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury)
Anestis Mythou (Unknown Injury)
Kiril Despodov (Toe Injury)
Giannis Konstantelias (Ill)
Fedor Chalov (Meniscus Injury)
Shola Shoretire (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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