Dyson PencilWash trình làng: Máy lau sàn mỏng nhất thế giới, làm sạch không cần bộ lọc Với thiết kế siêu mỏng 38mm và khả năng gập phẳng 170 độ, Dyson PencilWash cho phép làm sạch gầm nội thất thấp 15cm mà không cần bộ lọc khí, giúp hạn chế mùi hôi.

Dyson vừa chính thức giới thiệu PencilWash, mẫu máy lau sàn khô và ướt sở hữu thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay của hãng. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với đường kính thân máy chỉ 38mm và trọng lượng tổng thể 2.2kg, giúp việc di chuyển và thao tác trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể so với các dòng máy lau sàn truyền thống.

Dyson PencilWash ra mắt với thiết kế ấn tượng

Thiết kế siêu mỏng và khả năng tiếp cận linh hoạt

PencilWash được định vị là giải pháp vệ sinh gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất là tay cầm có thể xoay linh hoạt và khả năng gập phẳng hoàn toàn một góc 170 độ. Thiết kế này cho phép máy dễ dàng luồn sâu vào các gầm nội thất thấp tới 15cm như sofa hay tủ kệ, loại bỏ khó khăn khi phải cúi người hoặc di chuyển vật nặng để dọn dẹp.

Mặc dù có trọng lượng 2.2kg, nhưng nhờ cấu trúc phân bổ trọng lực tối ưu, áp lực mà người dùng cảm nhận trên tay khi đẩy máy chỉ tương đương 380g. Điều này giúp giảm thiểu mệt mỏi trong suốt quá trình vệ sinh diện tích lớn.

Sản phẩm giúp làm sạch vết bẩn một cách hiệu quả

Công nghệ làm sạch bằng nước sạch liên tục

PencilWash kết hợp đồng thời ba bước: làm ẩm, khuấy động và hút để xử lý chất lỏng lẫn bụi bẩn khô chỉ trong một lần di chuyển. Trái tim của hệ thống là con lăn sợi siêu nhỏ mật độ cao với 64,000 sợi/cm², quay tốc độ cao để đánh bật các vết bẩn cứng đầu.

Dyson trang bị hệ thống cấp nước tám điểm giúp bơm nước sạch liên tục vào con lăn. Sau mỗi vòng quay, nước bẩn sẽ được hút ngay vào ngăn chứa riêng biệt thay vì tái sử dụng cho sàn nhà. Đặc biệt, Dyson đã loại bỏ bộ lọc truyền thống trên sản phẩm này, một quyết định kỹ thuật nhằm giảm nguy cơ tắc nghẽn và loại bỏ hoàn toàn mùi hôi vốn là nhược điểm thường gặp ở các máy hút bụi khô và ướt thông thường.

Đây là một trong những máy hút bụi, lau sàn nhỏ gọn đáng mua nhất hiện nay

Thông số kỹ thuật và hiệu năng vận hành

Dưới đây là các thông số chi tiết của Dyson PencilWash:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Đường kính thân máy 38mm Độ gập tối đa 170 độ Bình nước sạch 300ml Diện tích làm sạch Lên đến 100m² Thời lượng pin 30 phút (có thể thay thế) Trọng lượng tay cầm 380g (cảm nhận thực tế)

Máy tích hợp hai chế độ cấp nước tùy biến theo mức độ bẩn của sàn nhà. Bình chứa nước sạch 300ml đủ khả năng duy trì việc làm sạch cho không gian rộng khoảng 100m². Thời lượng pin 30 phút là đủ cho một chu trình vệ sinh căn hộ tiêu chuẩn, đồng thời người dùng có thể trang bị thêm pin thay thế để mở rộng thời gian hoạt động.

Dyson PencilWash hiện có giá niêm yết 349 USD (khoảng 9.1 triệu đồng), đi kèm với đế sạc chuyên dụng. Với triết lý thiết kế tinh gọn và hiệu suất cao, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những không gian sống hiện đại cần sự linh hoạt tối đa.