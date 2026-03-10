Ebbsfleet United 1-2 Sholing: Sholing giành chiến thắng Sholing thể hiện phong độ ấn tượng với hai trận thắng liên tiếp, sẵn sàng tạo nên thử thách lớn trước Ebbsfleet United trong cuộc đối đầu hấp dẫn lúc 21h00 ngày 03/10.

Ebbsfleet United 1 - 2 Sholing Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ebbsfleet United tiếp đón Sholing.

20' BÀN THẮNG! Ebbsfleet United (1-0) Phút 20': D. Ogunleye (Ebbsfleet United) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Sholing (1-1) Phút 40': T. Higgs (Sholing) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

69' BÀN THẮNG! Sholing (1-2) Phút 69': J. Makuna (Sholing) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Ebbsfleet United 1-2 Sholing Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:02 03/10/2026

Sholing đang có được sự tự tin rất lớn nhờ phong độ sân khách đáng nể cùng chuỗi thành tích toàn thắng trong những lần ra sân gần đây. Trận so tài với Ebbsfleet United vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 sẽ là dịp để đội khách tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình trong chuyến hành quân xa nhà.

Phong độ ấn tượng và điểm tựa tâm lý

Bước vào cuộc đối đầu này, Sholing mang theo sự hưng phấn rõ rệt khi sở hữu thành tích thắng liên tiếp ở 2 trận gần nhất. Lối chơi hiệu quả cùng sự tập trung cao độ đã giúp đội bóng duy trì được nhịp độ thi đấu ổn định, đặc biệt là khi phải chịu áp lực từ các khán đài đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Ebbsfleet United cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Đội chủ nhà vừa trải qua niềm vui trọn vẹn với chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả tích cực này giúp toàn đội củng cố niềm tin và duy trì tinh thần thi đấu hưng phấn trước khi bước vào 90 phút tranh tài đầy quyết liệt.

Nhận định thế trận và toan tính chiến thuật

Cả hai đội đều đang có được điểm tựa tâm lý vững vàng nhờ những kết quả thắng lợi vừa qua. Ebbsfleet United chắc chắn muốn tận dụng tối đa lợi thế sân bãi nhằm tạo sức ép sớm và kiểm soát nhịp độ thi đấu.

Trong khi đó, Sholing với bản lĩnh sân khách đã được thể hiện rõ nét hoàn toàn đủ khả năng triển khai thế trận phòng ngự chủ động và chờ đợi thời cơ phản công. Cuộc chạm trán hứa hẹn diễn ra chặt chẽ, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở sẽ chiếm ưu thế lớn trong trận đấu lúc 21h00 ngày 03/10/2026.

Ebbsfleet United 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Sholing 5 trận gần nhất T H T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 0 Thủng lưới