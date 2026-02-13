Eberechi Eze lạc lõng tại Arsenal: Khi bản năng nghệ sĩ bị hệ thống của Mikel Arteta kìm kẹp Từng là niềm kỳ vọng lớn sau cú hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze hiện đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi không thể thích nghi với kỷ luật thép của Mikel Arteta.

Eberechi Eze, người từng được kỳ vọng sẽ trở thành luồng sinh khí mới cho hàng công Arsenal, đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất kể từ khi cập bến Emirates. Bản hợp đồng bom tấn từng khiến các cổ động viên phấn khích sau cú hat-trick vào lưới Tottenham Hotspur hồi tháng 11 năm ngoái, giờ đây đang dần trở thành một dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi.

Bóng ma nơi băng ghế dự bị và con số 17 chạm bàng hoàng

Trận hòa bạc nhược trước Brentford mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự sa sút của tiền vệ người Anh. Trong suốt 45 phút hiện diện trên sân, Eze chỉ có vỏn vẹn 17 lần chạm bóng – một con số không tưởng đối với một cầu thủ được giao trọng trách sáng tạo. Anh lạc lõng, thiếu kết nối và gần như vô hình trước khi bị Mikel Arteta rút ra nghỉ ngay đầu hiệp hai.

Eberechi Eze nhạt nhòa ở trận đấu với Brentford.

Đáng báo động hơn, đây không phải là một tai nạn nhất thời. Xu hướng này đã xuất hiện xuyên suốt các cuộc đối đầu với Wolves và Aston Villa. Việc liên tục bị thay ra sớm cho thấy niềm tin của Arteta dành cho cậu học trò đang cạn dần, đặc biệt là khi đội bóng Bắc London cần những khoảnh khắc bùng nổ để định đoạt trận đấu.

Xung đột triết lý: Khi nghệ sĩ phải học cách "cày ải"

Sự sa sút của Eze bắt nguồn sâu xa từ sự xung đột giữa bản năng của một nghệ sĩ tự do và hệ thống chiến thuật chặt chẽ của Mikel Arteta. Tại Crystal Palace, dưới thời Oliver Glasner, Eze là hạt nhân trong lối chơi phản công. Anh được phép di chuyển tự do, ít phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự và luôn nhận được sự tiếp ứng từ những đường chuyền xuyên tuyến chất lượng của Adam Wharton.

Ngược lại, tại Arsenal, Arteta yêu cầu các cầu thủ chạy cánh phải hoạt động như những con thoi: vừa phải bứt tốc tấn công, vừa phải lùi sâu hỗ trợ hậu vệ biên và tham gia pressing tầm cao liên tục. Eze, với lối chơi hào hoa và cần không gian để xoay xở, dường như đang bị "ngộp" trong một cấu trúc quá kỷ luật. Thay vì được nhận bóng ở tư thế quay mặt về khung thành, anh thường xuyên phải lùi sâu về phần sân nhà để tìm cảm giác bóng, dẫn đến việc sự tự tin bị bào mòn nghiêm trọng.

Hệ thống của Mikel Arteta đang làm khó Eberechi Eze.

Để hiểu rõ hơn về sự lạc nhịp này, hãy nhìn vào Martin Odegaard. Ngay cả khi chưa đạt 100% thể lực, tiền vệ người Na Uy vẫn tạo ra tầm ảnh hưởng vượt trội nhờ khả năng đọc trận đấu và sự tương thích hoàn hảo với triết lý của Arteta. Sự tương phản này càng làm nổi bật lên nỗi thất vọng mang tên Eberechi Eze.

Giấc mơ Tam Sư lung lay trước thềm World Cup

Hệ quả từ phong độ yếu kém tại câu lạc bộ đang trực tiếp đe dọa vị trí của Eze tại đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 27, độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, Eze đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup. Tân huấn luyện viên Thomas Tuchel vốn nổi tiếng là người thực dụng và ông không thiếu những lựa chọn chất lượng hơn ở thời điểm hiện tại.

Từ sự bùng nổ của Jude Bellingham, Cole Palmer cho đến tốc độ và khả năng xuyên phá của Marcus Rashford hay Anthony Gordon, cánh cửa lên tuyển đang hẹp dần với ngôi sao mang áo số 10 của Arsenal. Nếu không sớm cải thiện tình hình, Eze có thể sẽ phải theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua màn ảnh nhỏ.

Cơ hội cuối tại Derby Bắc London

Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải khi Kai Havertz dính chấn thương và Odegaard đang có dấu hiệu quá tải. Đây chính là thời điểm đội bóng cần "phép màu" của Eze hơn bao giờ hết. Một sự thỏa hiệp về chiến thuật giữa Arteta và Eze là điều cần thiết để cứu vãn bản hợp đồng đắt giá này.

Trận derby Bắc London sắp tới với Tottenham không chỉ là cuộc chiến vì danh dự của Arsenal, mà còn là cơ hội cuối cùng để Eze chứng minh đẳng cấp. Anh cần tái hiện lại khoảnh khắc huy hoàng của cú hat-trick cách đây vài tháng để khẳng định rằng mình không phải là một nốt trầm đáng tiếc trong kỷ nguyên của Mikel Arteta. Nếu tiếp tục mờ nhạt, tương lai của Eze tại Emirates có lẽ sẽ sớm đi đến hồi kết.