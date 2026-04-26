Eberechi Eze tỏa sáng giúp Arsenal đánh bại Newcastle và trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh Bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze giúp Arsenal vượt qua Newcastle để chiếm lại ngôi đầu. Tuy nhiên, chấn thương của Eze và Havertz đang khiến tham vọng vô địch của Pháo thủ đối mặt thử thách.

Arsenal vừa chính thức trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cực đại cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Khoảnh khắc ma thuật giải tỏa áp lực tâm lý

Bước vào giai đoạn mà Arteta gọi là "một giải đấu mới", mỗi trận đấu của Arsenal hiện nay đều mang sức nặng nghìn cân. Cựu danh thủ Jamie Redknapp nhận định trên Sky Sports rằng Pháo thủ đang phải thi đấu trong trạng thái "bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi" do áp lực chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 22 năm.

Eze giúp Arsenal thắng Newcastle thắng siêu phẩm

Trong bối cảnh những đôi chân triệu đô tại Emirates trở nên nặng nề với những đường chuyền hỏng liên tiếp, Eberechi Eze đã lên tiếng đúng lúc. Phút thứ 9, tân binh này đã thực hiện một siêu phẩm để mở tỷ số, đánh dấu bàn thắng thứ 41 trong sự nghiệp của anh tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Huyền thoại Paul Merson không tiếc lời ca ngợi: "Arsenal mua Eze vì ma thuật đó. Không nhiều người có thể ghi bàn thắng như vậy. Cậu ấy đã hoàn trả lại tất cả chỉ trong một trận đấu".

Kỷ lục từ những tình huống cố định

Đáng chú ý, pha lập công của Eze xuất phát từ một tình huống dàn xếp phạt góc ngắn. Dù chiến thuật này từng vấp phải những tiếng la ó từ khán giả nhà sau những lần thực hiện không thành công trước đó, sự kiên trì của Arteta cuối cùng đã hái quả ngọt. Đây là bàn thắng thứ 17 từ tình huống cố định của Arsenal trong mùa giải này, xác lập một kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh.

Eze được các chuyên gia ca ngợi

Cái giá đắt của ngôi đầu bảng

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn khi cả Kai Havertz và Eberechi Eze đều phải rời sân sớm vì chấn thương. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc mất đi hai nhân tố chủ chốt là một hồi chuông báo động cho chiều sâu đội hình của Pháo thủ.

Arsenal đang học cách thắng "xấu xí" – những trận thắng 1-0 thực dụng thường thấy ở các nhà vô địch. Nhưng khi Manchester City vẫn duy trì hiệu suất hủy diệt, việc tiếp tục "đi trên dây" với những kết quả mong manh sẽ là một canh bạc đầy rủi ro. Để thực sự chạm tay vào chiếc cúp bạc, Arsenal cần thoát khỏi gông xiềng tâm lý đang bóp nghẹt chính mình thay vì chỉ dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.