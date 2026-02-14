Eberechi Eze và bài học từ Jack Grealish: Con đường cứu vãn tương lai tại Arsenal Từng gây sốt với cú hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze đang rơi tự do tại Arsenal. Để thành công, anh cần học cách Jack Grealish hy sinh cái tôi tại Man City.

Eberechi Eze đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp tại Arsenal. Từng là người hùng trong mắt các cổ động viên sau cú hat-trick siêu hạng vào lưới Tottenham hồi tháng 11, tiền vệ người Anh giờ đây đang phải vật lộn để tìm lại chính mình trong hệ thống chiến thuật khắt khe của Mikel Arteta.

Eze trải qua chuỗi trận thất vọng tại Arsenal.

Từ đỉnh cao Derby đến thực tại đáng báo động

Thống kê sau trận hòa trước Brentford là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Eze. Trong 45 phút có mặt trên sân, ngôi sao 27 tuổi chỉ chạm bóng vỏn vẹn 17 lần và thực hiện đúng 9 đường chuyền. Sự "tàng hình" này không phải là hiện tượng nhất thời; sau 15 trận trên mọi đấu trường, cựu sao Crystal Palace vẫn chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho "Pháo thủ".

HLV Mikel Arteta thừa nhận sự khó khăn của học trò khi phải chuyển dịch vai trò từ một trung tâm lối chơi tại đội bóng cũ sang một mắt xích trong cỗ máy vận hành tỉ mỉ: "Chuyển đến một CLB mới chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với các cầu thủ sáng tạo khi phải đối đầu với những khối phòng ngự lùi sâu". Tại Emirates, sự ngẫu hứng cá nhân của Eze đang va chạm mạnh với yêu cầu kỷ luật vị trí.

Bài học thích nghi từ sự hy sinh của Jack Grealish

Để tồn tại ở một đội bóng lớn, Eze cần nhìn vào hành trình của Jack Grealish tại Manchester City. Cả hai đều là những nghệ sĩ sân cỏ chuyển từ các đội bóng tầm trung sang một tập thể cạnh tranh danh hiệu. Grealish cũng từng trải qua mùa giải đầu tiên mờ nhạt dưới thời Pep Guardiola trước khi chấp nhận gạt bỏ lối chơi tự do để trở thành một cầu thủ hệ thống kỷ luật.

Grealish chịu thay đổi để hòa nhập với Man City.

Sự chuyển đổi từ một "nghệ sĩ độc tấu" sang "nhạc công trong dàn giao hưởng" là con đường duy nhất để Eze không bị đào thải. Với việc Martin Odegaard vẫn là nhân tố bất khả xâm phạm ở tuyến giữa, Eze buộc phải nỗ lực gấp bội để chứng minh giá trị trong những đợt pressing và hỗ trợ phòng ngự, thay vì chỉ chờ đợi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.

Cơ hội vẫn còn cho tiền vệ sinh năm 1998, nhất là khi anh thường có thói quen bùng nổ vào giai đoạn nước rút tháng 4. Tuy nhiên, Arsenal cần một Eze hiệu quả và kỷ luật như phiên bản Grealish của Man City, chứ không phải một ngôi sao chỉ biết tỏa sáng rồi vụt tắt.