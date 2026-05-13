ECB dự kiến tăng lãi suất hai lần trong năm 2026 để kiểm soát lạm phát Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 và tháng 9 năm 2026 nhằm ứng phó với áp lực lạm phát từ thị trường năng lượng.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện hai đợt thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2026. Cụ thể, các chuyên gia kỳ vọng cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 và tháng 9, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm cho mỗi lần điều chỉnh.

Áp lực lạm phát và mục tiêu ổn định giá cả

Động thái thắt chặt tiền tệ được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại khu vực Vùng Vịnh đẩy giá năng lượng lên cao, gây áp lực trực tiếp lên chỉ số giá tiêu dùng. Dự báo lạm phát tại eurozone trong năm 2026 đã được điều chỉnh tăng lên mức 2,9%, cao hơn so với con số 2,8% trong lần khảo sát trước đó. Lãi suất tham chiếu của ECB hiện đang duy trì ở mức 2%.

Các nhà kinh tế nhận định lạm phát sẽ dần hạ nhiệt về mức 2,1% vào năm 2027 và đạt mục tiêu 2% của ECB vào năm 2028. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn vẫn rất lớn khi số liệu sơ bộ cho thấy lạm phát tháng 4 đã vọt lên mức 3% từ mức 2,6% của tháng trước đó.

Triển vọng kinh tế và phản ứng từ các quan chức

Bên cạnh áp lực lạm phát, triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu đang có dấu hiệu chậm lại. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 bị hạ xuống còn 0,8%, thấp hơn mức 0,9% dự kiến ban đầu. Trong quý 1, tốc độ tăng trưởng khu vực chỉ đạt 0,1% so với quý trước.

Chỉ số dự báo (%) Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Lạm phát Eurozone 2,9 2,1 2,0 Tăng trưởng GDP 0,8 1,3 1,5

Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng nhu cầu trong nước vẫn là động lực chính của tăng trưởng nhờ thị trường lao động ổn định. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý triển vọng kinh tế hiện rất bấp bênh, phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt thận trọng

Không chỉ ECB, các định chế tài chính lớn khác như Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng đang đứng trước áp lực tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 6 tới. Tại Anh, thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng BOE sẽ có tới ba lần tăng lãi suất trong năm nay để đối phó với chi phí năng lượng leo thang.

Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết yếu tố quyết định cho động thái tiếp theo của ngân hàng vào tháng 6 sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế tại các tuyến đường vận tải biển huyết mạch, đặc biệt là eo biển Hormuz. Nếu cú sốc năng lượng tiếp tục lan rộng, việc thắt chặt chính sách tiền tệ là kịch bản khó tránh khỏi nhằm bảo vệ ổn định kinh tế khu vực.