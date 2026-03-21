ECB giữ nguyên lãi suất 2% và cảnh báo rủi ro lạm phát từ giá năng lượng ECB duy trì lãi suất ở mức 2% nhưng để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vào năm 2026 do áp lực từ giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 19/2 đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2%. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận về khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới, khi xung đột giữa Mỹ và Iran gây ra những áp lực lạm phát mới lên khu vực đồng euro.

Rủi ro từ giá năng lượng leo thang

Giá dầu và khí đốt đã tăng mạnh kể từ khi xung đột nổ ra, làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng cao sẽ đẩy giá tiêu dùng tăng và kìm hãm hoạt động kinh tế. Khu vực 21 quốc gia thành viên hiện đang phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Trong tuyên bố chính sách, ECB nhận định xung đột tại Trung Đông sẽ tác động đáng kể tới lạm phát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tác động trung hạn vẫn phụ thuộc vào thời gian kéo dài của xung đột và mức độ lan tỏa của chi phí năng lượng tới toàn bộ nền kinh tế.

Kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ

Theo các nguồn tin từ Reuters, nếu tình hình không sớm hạ nhiệt, ECB có thể bắt đầu thảo luận về việc tăng lãi suất ngay từ tháng 4/2026 và cân nhắc thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 6/2026. Đáng chú ý, một đợt tăng lãi suất sớm vào cuối tháng 4 sẽ chỉ xảy ra nếu giá dầu Brent vượt ngưỡng 200 USD/thùng.

Tính đến phiên giao dịch ngày 19/3, giá dầu Brent đã chạm mức 119 USD/thùng. Trong kịch bản nghiêm trọng nhất, nếu giá dầu đạt ngưỡng 150 USD/thùng vào tháng 6/2026, ECB khẳng định chính sách tiền tệ chắc chắn sẽ cần được thắt chặt hơn để ổn định thị trường.

Vị thế ứng phó của khu vực đồng euro

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh khu vực đồng euro đang ở vị thế thuận lợi để ứng phó với các cú sốc hiện tại. Bà cho biết lạm phát hiện vẫn ở mức thấp và nền tảng kinh tế đủ vững chắc để triển khai các chiến lược linh hoạt.

Bên cạnh đó, bà Lagarde cũng lưu ý ECB đang theo dõi sát sao tác động của giá hàng hóa tới tiền lương, hành vi tiêu dùng và chiến lược định giá của các doanh nghiệp. Thông điệp thận trọng này tương đồng với quan điểm từ các ngân hàng trung ương lớn khác như Mỹ, Canada và Nhật Bản.

Dự báo lạm phát và áp lực từ thị trường trái phiếu

Thị trường tài chính hiện dự báo lạm phát tại khu vực đồng euro có thể tiến gần mức 4% trong năm tới, cao gấp đôi mục tiêu 2% của ECB. Giới giao dịch đã bắt đầu tính đến khả năng có từ 2 đến 3 đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm 2026.

Ngoài ra, áp lực lạm phát còn đến từ việc chính phủ các nước, điển hình là Đức, có kế hoạch gia tăng vay nợ để chi cho quốc phòng và hạ tầng. Chủ tịch Lagarde khuyến cáo các chính phủ cần thực hiện các biện pháp tài chính một cách thận trọng, có mục tiêu và chỉ mang tính tạm thời để tránh gây thêm áp lực lên mặt bằng giá cả.