Echo Aviation Controller XPC: Tay cầm 3 trong 1 chuyên dụng cho Microsoft Flight Simulator trên Xbox Honeycomb giới thiệu Echo Aviation Controller XPC, giải pháp tích hợp cần ga và bàn đạp đuôi vào thiết kế nhỏ gọn, giúp tối ưu hóa trải nghiệm bay giả lập trên Xbox Series X|S vào năm 2026.

Trải nghiệm bay giả lập (Flight Simulation) từ lâu đã được coi là một trong những thử thách lớn nhất đối với game thủ console. Khác với PC, nơi người dùng có thể dễ dàng lắp đặt các hệ thống lái phức tạp, người chơi trên Xbox thường phải đối mặt với sự cồng kềnh của các bộ điều khiển rời hoặc sự thiếu hụt độ chính xác khi dùng tay cầm tiêu chuẩn. Để giải quyết bài toán này, Honeycomb đã giới thiệu Echo Aviation Controller XPC, một thiết bị hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa tính chuyên sâu và sự tiện lợi.

Thiết kế 3 trong 1: Phá bỏ rào cản phần cứng cồng kềnh

Điểm đột phá nhất của Echo Aviation Controller XPC nằm ở triết lý thiết kế tích hợp. Thay vì yêu cầu một bộ thiết lập phức tạp bao gồm bàn đạp đuôi (rudder pedals), cần ga (throttle controls) và một đơn vị điều khiển riêng biệt, phiên bản XPC đã kết hợp cả ba yếu tố này vào trong một thân máy nhỏ gọn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ kẹp bàn (clamps) cố định vốn gây bất tiện trong không gian phòng khách.

The Echo Aviation Controller XPC is a compact gamepad for Microsoft Flight Simulator on Xbox Series X|S

Đối với những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng laptop Windows và MacBook, thiết kế này mang lại tính linh động cực cao. Mặc dù việc mang theo một chiếc console Xbox đi xa có phần khó khăn hơn, nhưng ít nhất người dùng sẽ có một bộ điều khiển siêu nhẹ, dễ dàng bỏ vào ba lô mà không cần lo lắng về việc thiết lập dây nối phức tạp.

Khả năng tương thích và trải nghiệm thực tế

Phiên bản XPC mới được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Xbox Series X|S. Đáng chú ý, mặc dù Microsoft Flight Simulator đã có mặt trên nhiều nền tảng, nhưng thiết bị này sẽ không hỗ trợ PlayStation 5. Trước đó, phiên bản tiêu chuẩn của Echo Aviation Controller đã có mặt trên PC và Mac, hỗ trợ tốt cho cả Microsoft Flight Simulator và X-Plane của Laminar Research.

Trong các thử nghiệm thực tế với phiên bản tiền nhiệm trên PC và Mac, thiết bị cho thấy hiệu năng ổn định. Việc thiết lập trên X-Plane 12 diễn ra khá suôn sẻ, dù đôi khi người dùng có thể gặp một vài khó khăn nhỏ trong việc cấu hình hệ thống điều khiển bánh lái đuôi. Tuy nhiên, khi chuyển sang Microsoft Flight Simulator, quy trình cài đặt trở nên phức tạp hơn đáng kể. Nguyên nhân chính không nằm ở phần cứng của Honeycomb mà đến từ thiết kế giao diện cấu hình của chính Microsoft.

Kỳ vọng về sự tối ưu hóa phần mềm

Để hỗ trợ người dùng Xbox, Honeycomb hiện đang cung cấp các hồ sơ (profile) điều khiển có thể tải xuống. Hy vọng rằng khi phiên bản XPC chính thức ra mắt, Microsoft sẽ bổ sung các bản cập nhật tích hợp sẵn hồ sơ cấu hình trực tiếp vào trò chơi trên Xbox. Điều này sẽ giúp người dùng chỉ cần "cắm và chạy" (plug-and-play), loại bỏ các bước tinh chỉnh thủ công vốn là rào cản với những người mới tiếp cận thể loại bay giả lập.

Về mặt kỹ thuật, việc tích hợp các trục điều khiển của cần ga và bàn đạp vào một tay cầm đòi hỏi sự tinh chỉnh cơ khí chính xác để đảm bảo độ nhạy. Người chơi cần một lực phản hồi đủ tốt để cảm nhận được sự thay đổi của các bề mặt điều khiển máy bay trong môi trường kỹ thuật số.

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Honeycomb dự kiến sẽ tung Echo Aviation Controller XPC ra thị trường vào mùa thu năm 2026. Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản dành cho console này. Một thực tế đáng lưu ý là phiên bản dành cho PC và Mac hiện cũng đang trong tình trạng khan hàng và khó tìm mua. Honeycomb cho biết họ sẽ sớm cung cấp hàng trở lại, tuy nhiên hiện vẫn chưa có tùy chọn đặt hàng trước.

Nhìn chung, Echo Aviation Controller XPC là một bước đi chiến lược của Honeycomb nhằm tiếp cận nhóm khách hàng muốn trải nghiệm sự chuyên nghiệp của một phi công ảo nhưng không muốn biến phòng khách của mình thành một buồng lái máy bay thu nhỏ. Nếu giải quyết tốt bài toán cấu hình phần mềm, đây chắc chắn sẽ là phụ kiện không thể thiếu cho các tín đồ của Microsoft Flight Simulator trên nền tảng Xbox.