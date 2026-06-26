Ecuador ngược dòng hạ Đức 2-1: Địa chấn tại New York New Jersey Dù sớm vươn lên dẫn trước, tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Ecuador đầy quả cảm, qua đó đối diện nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2026.

Trận đấu tại bảng E World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey đã kết thúc với một kịch bản không ai ngờ tới. Ecuador, đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đã lội ngược dòng đánh bại nhà cựu vô địch thế giới Đức với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ là một cơn địa chấn tại giải đấu năm nay mà còn mở toang cánh cửa vào vòng knock-out cho đại diện Nam Mỹ.

Leroy Sane sớm mở tỷ số cho tuyển Đức ở trận đấu với Ecuador. Ảnh: Getty Images.

Khởi đầu bùng nổ và tranh cãi VAR

Tuyển Đức nhập cuộc với sự tự tin cao độ và chỉ mất 2 phút để cụ thể hóa ưu thế. Từ đường kiến tạo tinh tế của Florian Wirtz, Leroy Sane thoát xuống dứt điểm chân trái quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng sớm tưởng chừng sẽ giúp đoàn quân của Julian Nagelsmann có một trận đấu dễ dàng.

Tuy nhiên, các cầu thủ Ecuador đã phản ứng dữ dội khi cho rằng Pavlovic phạm lỗi cao chân trong tình huống tranh chấp trước đó. Trọng tài Mary Victoria Penso sau khi tham vấn tổ VAR đã quyết định công nhận bàn thắng, đẩy kịch tính trận đấu lên cao ngay từ những phút đầu tiên.

Bản lĩnh Nam Mỹ và sự bế tắc của "Cỗ xe tăng"

Không hề nao núng, Ecuador lập tức tổ chức lại đội hình. Phút thứ 9, Nilson Angulo thực hiện một siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Pedro Vite. Bóng găm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của Manuel Neuer, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Dù kiểm soát bóng có thời điểm lên đến hơn 70%, tuyển Đức lại tỏ ra vô cùng bế tắc trước hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đối thủ. Moises Caicedo, ngôi sao đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, đã có một ngày thi đấu chói sáng khi gần như một mình phong tỏa khu trung tuyến, bẻ gãy mọi ý đồ phối hợp của các tiền vệ Đức.

Bước ngoặt từ những quyết định của trọng tài

Hiệp hai bắt đầu với một tình huống thót tim cho Ecuador khi Kai Havertz bị ngã trong vòng cấm ở phút 46. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, bà Penso đã hủy bỏ quyết định này. Lý do được xác định là Leroy Sane đã phạm lỗi với Vite ở tình huống khởi nguồn đợt tấn công.

Sự thoát hiểm ngoạn mục này như tiếp thêm sức mạnh cho Ecuador. Trong khi đó, những sự thay đổi nhân sự của HLV Nagelsmann như việc đưa Deniz Undav vào sân không mang lại hiệu quả như mong đợi. Hàng thủ tuyển Đức bắt đầu bộc lộ những khoảng trống chết người trước các đợt phản công tốc độ của đối phương.

Gonzalo Plata ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Ecuador. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc định đoạt của Gonzalo Plata

Phút 77, từ một tình huống đá phạt góc, Kevin Rodriguez đánh đầu nối thông minh để Gonzalo Plata băng vào dứt điểm cận thành. Thủ thành Manuel Neuer đã phản xạ chậm trong tình huống này, để bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo trắng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đã đánh gục ý chí chiến đấu của các cầu thủ Đức.

Những phút cuối trận, dù đã dồn toàn lực tấn công nhưng Leroy Sane và các đồng đội vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Ecuador chủ động lùi sâu, thay các hậu vệ như Felix Torres vào sân để bảo toàn thành quả lịch sử.

Đội hình ra quân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thất bại này đẩy tuyển Đức vào thế cực kỳ khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng E. Ngược lại, Ecuador đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất hoặc thậm chí là cạnh tranh vị trí chính thức.