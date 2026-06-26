Ecuador quật ngã tuyển Đức 2-1: Kỳ tích quả cảm và tấm vé vào vòng 32 đội Lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức 2-1, Ecuador chính thức giành quyền vào vòng 32 đội World Cup 2026, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của 'Cỗ xe tăng'.

Ecuador vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-1. Chiến thắng đầy quả cảm này không chỉ giúp "El Tri" lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, mà còn mang ý nghĩa lịch sử: chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua của họ trước các đại diện châu Âu tại đấu trường thế giới.

Khởi đầu ác mộng và sự phản kháng của Ecuador

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann nhập cuộc với tâm thế của đội bóng đã chắc suất nhất bảng E. Sự tự tin đó cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Aleksandar Pavlovic phối hợp nhịp nhàng cùng Florian Wirtz trong vòng cấm trước khi tiền vệ này kiến tạo dọn cỗ để Leroy Sane tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc thấp khung thành Manuel Neuer.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm không làm Ecuador nao núng dù họ có lý do để phàn nàn với trọng tài. Trước khi Sane ghi bàn, Pavlovic đã có tình huống vào bóng cao chân nguy hiểm với Pedro Vite nhưng tiếng còi đã không vang lên.

Không chấp nhận buông xuôi, Ecuador đẩy cao đội hình và liên tục gây áp lực lên hàng thủ có phần chủ quan của người Đức. Phút 25, Nilson Angulo tận dụng sự thiếu quyết đoán của các hậu vệ đối phương, thực hiện cú sút xa đẹp mắt đánh bại Manuel Neuer, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng này giúp Ecuador tránh được cột mốc buồn khi suýt trở thành đội Nam Mỹ thứ hai trong lịch sử không ghi được bàn nào tại một kỳ World Cup.

Nút thắt VAR và những điều chỉnh chiến thuật tài tình

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng với những quyết định kịch tính từ tổ trọng tài. Tuyển Đức tưởng chừng đã có cơ hội tái lập thế dẫn bàn khi trọng tài Mary Victoria Penso chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha va chạm giữa Joel Ordonez và Kai Havertz. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã bị hủy bỏ do Leroy Sane được xác định đã phạm lỗi với Vite trong tình huống trước đó.

Nhận thấy cơ hội chiến thắng, HLV Sebastian Beccacece đã đưa ra những thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Sự xuất hiện của Kevin Rodriguez đã làm thay đổi hoàn toàn cường độ tấn công của Ecuador. Trong khi đó, lão tướng Enner Valencia ở kỳ World Cup thứ 8 của mình vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng với những cú dứt điểm khiến Neuer phải trổ tài cứu thua.

Khoảnh khắc vỡ òa và tấm vé đi tiếp xứng đáng

Phút 77, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Vite, Kevin Rodriguez bật cao đánh đầu nối tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Đức. Gonzalo Plata có mặt đúng lúc, dứt điểm quyết đoán cận thành nâng tỷ số lên 2-1 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo trắng.

Những phút cuối trận, tuyển Đức dồn toàn lực tấn công nhằm bảo toàn kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp tại World Cup nhưng vấp phải hàng thủ thi đấu tập trung của Ecuador. Thất bại này dù không làm mất ngôi đầu bảng của Đức nhưng là lời cảnh báo đanh thép cho thầy trò Nagelsmann trước vòng knock-out, đặc biệt trong bối cảnh họ vừa mất trung vệ trụ cột Nico Schlotterbeck do chấn thương dây chằng.

Với Ecuador, chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần không bỏ cuộc. Họ chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội, hứa hẹn sẽ là "ngựa ô" đầy thú vị trong hành trình còn lại tại Bắc Mỹ.