Ecuador U20 1-1 Peru U20: Hai đội chia điểm Cuộc so tài giữa Ecuador U20 và Peru U20 diễn ra lúc 22h00 ngày 06/10/2026, thời điểm cả hai đội bóng đều khát khao giành chiến thắng sau chuỗi trận không như ý.

Ecuador U20 1 - 1 Peru U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ecuador U20 tiếp đón Peru U20.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Ecuador U20 1-1 Peru U20 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:46 07/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Ecuador U20 và Peru U20 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 06/10/2026 trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Đây là cơ hội then chốt để mỗi bên nỗ lực cải thiện phong độ và tìm lại sự tự tin cần thiết trên sân cỏ.

Quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng

Đối với Peru U20, những kết quả gần đây chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 trận thua, chưa thể giành trọn niềm vui trọn vẹn. Kết quả nghèo nàn đó buộc họ phải bước vào màn so tài tới với sự tập trung cao độ nhằm tránh nối dài chuỗi ngày ảm đạm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ecuador U20 cũng đặt trọn quyết tâm vào mục tiêu chiến thắng nhằm giải tỏa áp lực. Cả hai đại diện đều hiểu rằng một kết quả thuận lợi vào lúc này sẽ tạo nên bước ngoặt tinh thần quan trọng cho chặng đường phía trước.

Ưu thế tinh thần từ lần chạm trán trước đó

Xét về kết quả chạm trán, Ecuador U20 đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định. Trong lần so tài duy nhất gần nhất giữa hai bên, Ecuador U20 đã giành trọn chiến thắng trước Peru U20. Ký ức tích cực đó giúp các cầu thủ trẻ Ecuador có thêm sự tự tin khi bước vào trận tái đấu.

Ngược lại, Peru U20 chắc chắn rất quyết tâm đòi lại món nợ cũ. Để thay đổi cục diện, đội bóng cần chấn chỉnh hệ thống phòng ngự và duy trì sự sắc bén trong các đợt lên bóng.

Xu hướng thế trận giằng co

Khi cả hai đội đều đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng ngay từ những phút đầu. Không bên nào muốn mắc sai lầm sớm để rơi vào thế bám đuổi.

Ecuador U20 có điểm tựa từ kết quả đối đầu có lợi gần nhất, trong khi Peru U20 sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất để tìm kiếm một kết quả khởi sắc.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ecuador U20 · 1 thắng 0 hòa Peru U20 · 0 thắng Peru U20 1 - 3 Ecuador U20 EU

Ecuador U20 5 trận gần nhất H B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Peru U20 5 trận gần nhất H B B B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới