Eddie Howe và bài toán xG tại Newcastle: Liệu dữ liệu thống kê có đủ cứu vãn chiếc ghế? Đối mặt với áp lực sa thải khi Newcastle rơi xuống vị trí thứ 14, Eddie Howe đang nỗ lực dùng các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) để thuyết phục giới chủ Saudi Arabia.

Cuộc khủng hoảng tại Newcastle United đang đẩy Eddie Howe vào tâm điểm của những cuộc tranh luận gắt gao về năng lực cầm quân. Trong cuộc họp quan trọng tại Matfen Hall, Northumberland với phái đoàn 25 người từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), vị chiến lược gia này đang phải đối mặt với bài kiểm tra lớn nhất sự nghiệp kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Eddie Howe trải qua một mùa giải đáng quên cùng Newcastle.

Chiếc lá chắn từ các chỉ số 'thực tế ảo'

Newcastle đã rơi xuống vị trí thứ 14 sau chuỗi phong độ tệ hại, để thua 9 trong 12 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng nhận tới 5 thất bại trong 6 trận tại thánh địa St James’ Park. Trong bối cảnh đó, Howe đang cố gắng sử dụng các mô hình dữ liệu chuyên sâu để chứng minh rằng kết quả thực tế không phản ánh đúng màn trình diễn trên sân.

Một nguồn tin nội bộ từ câu lạc bộ đối thủ tiết lộ với The Athletic rằng Newcastle đang đứng thấp hơn rất nhiều so với vị trí mà các mô hình dự đoán "lẽ ra họ phải có". Cụ thể, dữ liệu từ Hudl Statsbomb chỉ ra rằng, dựa trên chênh lệch bàn thắng kỳ vọng (xG) không tính phạt đền, Newcastle đáng lẽ phải đứng thứ 9, cao hơn 5 bậc so với thực tại. Thậm chí, một số mô hình khác từng dự báo đội bóng này nằm trong nhóm dự cúp châu Âu vào đầu năm.

Thống kê là con dao hai lưỡi

Tuy nhiên, các con số thống kê không hoàn toàn ủng hộ Howe. Dữ liệu của Opta dự báo Newcastle đứng thứ 10 với 50 điểm kỳ vọng, nhưng thực tế họ chỉ có 42 điểm. Sự suy giảm này cho thấy một bước lùi lớn so với vị trí thứ 5 ở mùa giải trước. Đáng ngại hơn, xu hướng của đội bóng đang đi xuống rõ rệt theo thời gian.

Biểu đồ hiển thị giá trị trung bình trượt của 10 trận liên tiếp về số bàn thắng không tính phạt đền ghi được so với xG. Màu đỏ cho thấy đội bóng đang ghi ít bàn thắng hơn mức kỳ vọng.

Kể từ đầu năm 2026, Newcastle chỉ đứng thứ 13 về hiệu số xG. Trong 6 trận gần nhất, phong độ của họ thậm chí chỉ xếp thứ 18 – tương đương với nhóm xuống hạng. Đội bóng cũng lập kỷ lục không mong muốn khi có 10 trận liên tiếp kết thúc với cách biệt chỉ 1 bàn, nhưng họ lại thua tới 7 trận trong số đó.

Hệ quả từ sự yếu kém trong dứt điểm và phòng ngự

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự lệch pha giữa dữ liệu và thực tế nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Newcastle chỉ chuyển hóa được 32,1% số "cơ hội lớn" (big chances), nghĩa là chưa đầy một phần ba trong tổng số 78 cơ hội rõ rệt đã bị bỏ lỡ. Đây được xem là hậu quả trực tiếp của việc thiếu vắng các chân sút chủ lực như Alexander Isak hay Callum Wilson.

Bên cạnh đó, hàng thủ cũng thi đấu dưới mức kỳ vọng khi để thủng lưới 50 bàn, trong khi chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) chỉ là 45,9. Sự sa sút này còn được minh chứng qua việc Newcastle đánh rơi tới 25 điểm từ các thế dẫn bàn – con số cao nhất giải đấu, hoàn toàn trái ngược với sự lỳ lợm ở mùa giải 2024-25.

Dù Eddie Howe có thể dùng dữ liệu xG để bào chữa cho sự thiếu may mắn, nhưng PIF cần những kết quả thực tế hơn là các con số kỳ vọng. Howe sẽ cần nhiều hơn những biểu đồ màu xanh nếu muốn thuyết phục giới chủ rằng ông vẫn là người phù hợp để dẫn dắt đợt tái thiết vào mùa hè tới.