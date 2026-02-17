Eddie Howe và canh bạc Champions League: Tương lai Newcastle tại ngã rẽ định mệnh Newcastle đối mặt thử thách sinh tử trước Qarabag tại Champions League, kết quả này cùng hành trình FA Cup sẽ trực tiếp quyết định chiếc ghế của HLV Eddie Howe.

Chiếc ghế của Eddie Howe tại St James' Park chưa bao giờ lung lay dữ dội như hiện tại. Trước thềm trận play-off Champions League mang tính sống còn với Qarabag, Newcastle United đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử: hoặc tiếp tục tiến bước vào kỷ nguyên mới, hoặc phải đối mặt với một cuộc cải tổ triệt để trên băng ghế chỉ đạo.

Áp lực là rất lớn với HLV Eddie Howe vào lúc này.

Sự bất ổn và "chuyến tàu lượn siêu tốc"

Sau bốn năm dẫn dắt "Chích chòe", Eddie Howe đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp tại vùng Tyneside. Trả lời phỏng vấn UEFA, ông thẳng thắn thừa nhận mùa giải này giống như một "chuyến tàu lượn siêu tốc" với đầy rẫy những cung bậc cảm xúc trái ngược. Sự thiếu ổn định tại Ngoại hạng Anh đã khiến niềm tin của người hâm mộ bắt đầu rạn nứt.

Thay vì vị thế của một đội bóng sẵn sàng thách thức nhóm Big Six như mùa giải trước, Newcastle hiện tại lại cho thấy sự mong manh lạ thường. Những trận thua đáng tiếc và lối chơi thiếu gắn kết đã đẩy đội bóng vào thế khó, biến các đấu trường Cup trở thành cứu cánh duy nhất cho một mùa giải có nguy cơ trắng tay.

Canh bạc định mệnh tại Champions League và FA Cup

Mọi toan tính của chiến lược gia người Anh giờ đây dồn cả vào Champions League và FA Cup. Đây không chỉ là mục tiêu danh hiệu, mà còn là bản cam kết cho tương lai của chính ông. Nếu Newcastle có thể tiến sâu tại đấu trường châu Âu hoặc nâng cao chiếc cúp FA, mọi chỉ trích về phong độ yếu kém tại giải quốc nội sẽ bị xóa nhòa.

Ngược lại, viễn cảnh về một phòng truyền thống trống trơn sau một mùa hè đầu tư mạnh mẽ là điều không thể chấp nhận đối với giới chủ Saudi Arabia. Sự kiên nhẫn trong bóng đá đỉnh cao là một khái niệm xa xỉ, và Howe hiểu rằng ông đang chơi một canh bạc tất tay với vận mệnh của mình.

Nỗi lo từ quá trình chuyển giao nhân sự

Lý giải cho sự sa sút, Howe chỉ ra rằng việc thay máu đội hình quá lớn trong mùa hè đã phá vỡ cấu trúc vốn có. "Đây là một đội bóng mới. Theo một khía cạnh nào đó, chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu," ông chia sẻ. Việc lắp ghép các tân binh đắt giá vào bộ khung đã vận hành ổn định suốt ba năm qua đang tạo ra những xung đột về mặt chiến thuật và sự thiếu kết dính trên sân.

Newcastle thay đổi khá nhiều về mặt nhân sự sau một mùa hè.

Tuy nhiên, khác với sự bỡ ngỡ của hai năm trước, Newcastle hiện tại bước ra Champions League với một tâm thế buộc phải thắng. Những trải nghiệm xương máu trước các đối thủ lớn đã tôi luyện bản lĩnh cho các cầu thủ. Howe tin rằng các mảnh ghép mới đang dần bắt nhịp, nhưng thời gian không còn đợi ông nữa.

Trận đấu với Qarabag không chỉ đơn thuần là một tấm vé đi tiếp; đó là thuốc thử liều cao cho năng lực quản trị khủng hoảng của Eddie Howe. Một chiến thắng sẽ củng cố niềm tin, nhưng một thất bại tại đấu trường châu lục có thể sẽ là dấu chấm hết cho triều đại 4 năm đầy thăng trầm này.