Ederson dự World Cup 2026: Tin vui cho Brazil nhưng là bài toán khó cho Michael Carrick tại Man Utd Việc tiền vệ Ederson bất ngờ được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 đang khiến kế hoạch chuẩn bị tiền mùa giải của huấn luyện viên Michael Carrick tại Man Utd gặp xáo trộn lớn.

Sau chấn thương đáng tiếc của Wesley, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã chính thức xác nhận triệu tập bổ sung tiền vệ Ederson cho chiến dịch World Cup 2026. Quyết định này không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ thuộc biên chế Atalanta mà còn trực tiếp gây khó cho kế hoạch nhân sự của Manchester United trước thềm mùa giải mới.

Ederson bất ngờ có vé dự World Cup.

Xáo trộn kế hoạch tích hợp tân binh của Michael Carrick

Manchester United đã sớm hoàn tất thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atalanta để biến Ederson thành bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong tính toán ban đầu của tân huấn luyện viên Michael Carrick, việc tiền vệ này không tham dự World Cup là một lợi thế lớn, giúp anh có trọn vẹn giai đoạn tập huấn để làm quen với hệ thống chiến thuật mới.

Tuy nhiên, lệnh triệu tập khẩn cấp đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Theo quy định, các cầu thủ phải có ít nhất hai tuần nghỉ ngơi sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc Ederson chỉ có thể hội quân tại Old Trafford sớm nhất vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám, bỏ lỡ những tuần lễ vàng để xây dựng mối liên kết với các đồng đội mới.

Bài học từ lịch sử và nỗi lo quá tải

Lịch sử đội chủ sân Old Trafford từng chứng kiến nhiều trường hợp tân binh gặp khó khăn khi hội quân muộn. Tiêu biểu là Fred sau World Cup 2018 hay gần nhất là Joshua Zirkzee sau EURO 2024 đều mất rất nhiều thời gian để bắt nhịp với cường độ thi đấu tại Anh. Việc phải vắt kiệt sức tại các trận đấu căng thẳng trên đất Mỹ cùng lịch trình di chuyển dày đặc đang đặt Ederson trước nguy cơ chấn thương hoặc không đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi ra mắt.

Man Utd còn phải theo sát tình hình thể lực của Ederson.

Thách thức còn đến từ tình trạng thiếu hụt nhân sự tuyến giữa của Quỷ đỏ. Hàng loạt trụ cột như Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Tyler Fletcher hiện đều vắng mặt do làm nhiệm vụ quốc tế. Nếu không sớm bổ sung thêm nhân sự, Michael Carrick có thể buộc phải sử dụng cặp tiền vệ Mason Mount và tài năng trẻ Jacob Devaney cho các trận giao hữu sắp tới.

Cơ hội trong thách thức

Dù gây ra nhiều xáo trộn, đợt tập trung này vẫn mang đến những giá trị tích cực cho Ederson. Anh sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với chiến lược gia Carlo Ancelotti và học hỏi kinh nghiệm từ người đàn anh Casemiro – người sắp kết thúc hợp đồng tại Old Trafford nhưng vẫn sở hữu những lời khuyên vô giá về môi trường bóng đá Anh.

Đặc biệt, đây cũng là dịp lý tưởng để Ederson xây dựng mối liên kết chiến thuật với Matheus Cunha, đồng đội tương lai của anh tại Manchester United. Sự thấu hiểu trong màu áo Selecao có thể giúp bộ đôi này nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung khi chính thức bước vào mùa giải Premier League đầy khốc liệt.