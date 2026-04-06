Edifier Hecate Aurora: Loa để bàn thiết kế trong suốt tích hợp Bluetooth 6.0 với giá dưới 1 triệu đồng Edifier Hecate Aurora gây ấn tượng với thiết kế mica trong suốt, công suất 20W và công nghệ Bluetooth 6.0 hiện đại. Đây là mẫu loa đa năng hướng tới người dùng yêu thích sự tối giản và tính thẩm mỹ cao.

Edifier vừa chính thức giới thiệu mẫu loa để bàn nhỏ gọn Hecate Aurora Light-Cooling tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết 269 nhân dân tệ (khoảng 990.000 đồng). Sản phẩm được thiết kế hướng đến game thủ và người dùng chú trọng vào sự kết hợp giữa hiệu năng âm thanh và phong cách trang trí không gian làm việc hiện đại.

Thiết kế hoài cổ kết hợp ngôn ngữ công nghiệp hiện đại

Hecate Aurora sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với kích thước tổng thể 225 x 76 x 55 mm, cho phép thiết bị nằm gọn gàng phía dưới hầu hết các loại màn hình máy tính hiện nay. Ngoại hình của loa được lấy cảm hứng từ chiếc máy quay đĩa Braun Audio 300 cổ điển, sử dụng mặt trước bằng mica trong suốt kết hợp với vỏ sau bằng kim loại, tạo nên vẻ ngoài vừa mang tính hoài cổ vừa mang đậm chất công nghiệp.

Cấu trúc âm thanh và thông số kỹ thuật

Bên trong lớp vỏ nhỏ gọn, Edifier trang bị cho Hecate Aurora hệ thống âm thanh chất lượng với hai màng loa nón kích thước 56 mm. Để tăng cường âm trầm, hãng tích hợp thêm một bộ tản nhiệt thụ động hình đường đua (racetrack-shaped). Cấu hình này giúp thiết bị đạt công suất tối đa 20W, đảm bảo dải âm cân bằng giữa âm trung trong trẻo và âm trầm mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công suất tối đa 20W Kích thước driver 2 x 56 mm Dải tần số 120Hz - 20kHz Chuẩn kết nối Bluetooth 6.0, AUX Dung lượng pin 5.200 mAh Thời gian sạc Khoảng 3 giờ

Công nghệ kết nối Bluetooth 6.0 và khả năng tùy biến

Đáng chú ý, Hecate Aurora được trang bị chuẩn kết nối Bluetooth 6.0 mới nhất, giúp tối ưu hóa độ ổn định và giảm thiểu độ trễ khi truyền phát không dây. Thiết bị cũng duy trì cổng AUX truyền thống để kết nối có dây với máy tính hoặc các thiết bị chơi game như Nintendo Switch. Người dùng có thể thao tác trực tiếp qua các nút bấm vật lý trên thân máy hoặc thông qua ứng dụng Edifier trên điện thoại để điều chỉnh chế độ âm thanh và hẹn giờ.

Hệ thống đèn RGB và thời lượng pin thực tế

Điểm nhấn về thẩm mỹ của sản phẩm nằm ở hệ thống đèn RGB với 14 hiệu ứng chuyển động khác nhau, có thể cá nhân hóa linh hoạt. Về năng lượng, viên pin 5.200 mAh tích hợp cho phép loa hoạt động liên tục khoảng 5 giờ khi bật đèn RGB và lên đến 11 giờ nếu tắt hiệu ứng ánh sáng. Khả năng di động cao giúp người dùng dễ dàng thay đổi vị trí sử dụng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện cắm trực tiếp.

Với mức giá dưới 1 triệu đồng, Edifier Hecate Aurora là giải pháp tối ưu cho nhu cầu nâng cấp góc làm việc, đáp ứng tốt cả hai tiêu chí: hiệu năng âm thanh ổn định và hiệu ứng thị giác bắt mắt.