Egnatia Rrogozhinë 2-1 Lincoln Red Imps FC: Egnatia Rrogozhinë giành chiến thắng Lincoln Red Imps FC đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi gặp Egnatia Rrogozhinë tại Egnatia Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Egnatia Rrogozhinë 2 - 1 Lincoln Red Imps FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Egnatia Rrogozhinë tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

13' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 77% - 23% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

25' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 71% - 29% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 3.

37' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 72% - 28% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Lincoln Red Imps FC): José Manuel Martínez Oliver vào sân thay Bernardo Lopes.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (1-0) Phút 47': Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: Fernando Medeiros). Tỷ số: 1 - 0.

49' Thẻ vàng Phút 49': Nano (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 70% - 30% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 1 - 5.

61' Thẻ vàng Phút 61': Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 68% - 32% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 16 - 1 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 1 - 6.

65' Thẻ vàng Phút 65': Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Lincoln Red Imps FC): Yussef Flalhi Idrissi vào sân thay Julliani·Eersteling.

66' Thay người Phút 66' (Lincoln Red Imps FC): Alejandro Mula vào sân thay Alvaro Romero.

71' Thay người Phút 71' (Egnatia Rrogozhinë): Ledio Beqja vào sân thay Karim Loukili.

73' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 67% - 33% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 16 - 8, cứu thua 2 - 6.

74' Thay người Phút 74' (Lincoln Red Imps FC): Manuel Toledano Ortiz vào sân thay Kike Gómez.

79' BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (1-1) Phút 79': Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps FC) lập công (kiến tạo: Manuel Toledano Ortiz). Tỷ số: 1 - 1.

81' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (2-1) Phút 81': Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: Numan Ajetovikj). Tỷ số: 2 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Egnatia Rrogozhinë): Geralb Smajli vào sân thay Guillem Jaime.

84' Thay người Phút 84' (Egnatia Rrogozhinë): Zamiq Aliyev vào sân thay Fernando Medeiros.

84' Thay người Phút 84' (Egnatia Rrogozhinë): Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida.

85' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 67% - 33% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 18 - 4 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 10 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 17 - 8, cứu thua 2 - 6.

87' Thay người Phút 87' (Lincoln Red Imps FC): Facundo Álvarez vào sân thay Nano.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Egnatia Rrogozhinë): I. Diabaté vào sân thay Alessandro Albanese.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Christian Rutjens (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Egnatia Rrogozhinë 2-1 Lincoln Red Imps FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:39 27/11/2026

Đội hình chính thức Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 4-3-3 · HLV Nevil Dede Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Juanma Pavón 98 M. Dajsinani 22 Guillem Jaime 6 A. Aleksi 24 N. Ajetovikj 29 Andrey Yago 7 Fernando Medeiros 17 A. Kryeziu 20 K. Loukili 10 A. Albanese 2 D. Adjessa 77 I. Gruda 1 Nauzet García 66 J. Eersteling 6 B. Lopes 3 Christian Rutjens 5 G. Cardozo 18 Toni García 22 G. Torrilla 8 Mandi 21 Nano 9 K. Gómez 11 Álvaro Romero Dự bị Egnatia Rrogozhinë 80 L. Beqja 13 A. Kacbufi 99 J. Montenegro 16 E. Ndreca 12 B. Puja 55 G. Smajli 1 Tandilashvili 4 Z. Əliyev 8 I. Diabaté Lincoln Red Imps FC 32 F. Álvarez 4 N. Pinto 10 Álex Mula 23 Joe 13 J. Hankins 27 M. Hamm 19 Yussef Flalhi Idrissi 7 L. Casciaro 20 E. Britto Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Egnatia Rrogozhinë Thống kê Lincoln Red Imps FC 64% Kiểm soát bóng 36% 19 Dứt điểm 6 9 Trúng đích 4 10 Phạt góc 0 20 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Fernando Medeiros Egnatia Rrogozhinë 1 bàn · 1 kiến tạo A. Albanese Egnatia Rrogozhinë 1 bàn Yussef Flalhi Idrissi Lincoln Red Imps FC 1 bàn N. Ajetovikj Egnatia Rrogozhinë 1 kiến tạo · điểm 7.91 M. Toledano Lincoln Red Imps FC 1 kiến tạo · điểm 6.82 Andrey Yago Egnatia Rrogozhinë Điểm 7.56

Lincoln Red Imps FC bước vào trận gặp Egnatia Rrogozhinë với phong độ nổi bật hơn hẳn: thắng cả 5 trận gần nhất. Đội khách muốn kéo dài mạch thắng này trong trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 27/11/2026 trên sân Egnatia Stadium.

Lincoln Red Imps FC mang theo mạch thắng trọn vẹn

Chuỗi 5 trận toàn thắng là điểm tựa lớn nhất của Lincoln Red Imps FC lúc này. Một chuỗi kết quả như vậy thường đi kèm sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định, hai yếu tố giúp đội khách có thể mang tâm lý tích cực vào trận đấu.

Tuy nhiên, phong độ tốt chưa đủ để bảo đảm kết quả. Lincoln Red Imps FC vẫn phải duy trì sự tập trung trước một chủ nhà luôn muốn tận dụng lợi thế sân bãi.

Egnatia Rrogozhinë thiếu sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Egnatia Rrogozhinë thắng 3 trận và thua 2 trận. Cụ thể, đội chủ nhà thua trận mới nhất, thắng trận trước đó, rồi thua tiếp một trận, sau đó thắng hai trận trước nữa.

Kết quả lên xuống đan xen cho thấy Egnatia Rrogozhinë chưa tạo được chuỗi kết quả liền mạch. Dù vậy, việc thắng 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội vẫn có khả năng cạnh tranh nếu giữ được sự ổn định.

Hai đội nằm sát nhau trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Lincoln Red Imps FC đứng thứ 22 với 3 điểm, còn Egnatia Rrogozhinë xếp thứ 26 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, dù đội khách hơn 4 bậc.

Vì vậy, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị. Đội nào giành chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ, còn kết quả hòa gần như giữ nguyên cục diện giữa hai đội.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Lincoln Red Imps FC có chuỗi thắng liên tiếp, trong khi Egnatia Rrogozhinë cần chấm dứt chuỗi kết quả thất thường để lấy lại nhịp.

Nếu đội khách duy trì được sự ổn định như 5 trận vừa qua, họ có lợi thế về mặt tinh thần. Ngược lại, Egnatia Rrogozhinë có động lực lớn để cải thiện hình ảnh trước sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một bên đang hưng phấn và một bên muốn tìm lại sự ổn định.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Lincoln Red Imps FC nhỉnh hơn và là đội có nhiều lý do để tự tin hơn. Dù vậy, khoảng cách điểm số rất nhỏ trên bảng xếp hạng cho thấy trận đấu vẫn có thể giằng co. Câu hỏi còn lại là đội khách có kéo dài được mạch thắng, hay Egnatia Rrogozhinë sẽ chặn đứng đà đi lên của đối thủ.

Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất B T B T T 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 4 Thủng lưới Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 B T B 22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 T B B 23 FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2 H H B 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H 26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2 B H H 27 Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 H B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại