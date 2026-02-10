Eintracht Frankfurt 4-0 Eintracht Braunschweig: Eintracht Frankfurt giành chiến thắng Eintracht Braunschweig đối mặt thử thách lớn trong nỗ lực chặn đứng đà sa sút khi làm khách trước Eintracht Frankfurt, đội bóng toàn thắng 4 trận gần nhất.

Eintracht Frankfurt 4 - 0 Eintracht Braunschweig Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Eintracht Frankfurt tiếp đón Eintracht Braunschweig.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Eintracht Frankfurt 4-0 Eintracht Braunschweig Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 23:36 02/10/2026

Eintracht Braunschweig đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chặn đứng đà sa sút để tìm lại quỹ đạo ổn định. Chuyến hành quân đến sân của Eintracht Frankfurt vào lúc 20h30 ngày 02/10/2026 được dự báo sẽ mang đến thử thách vô cùng lớn cho tham vọng tìm kiếm kết quả tích cực của đội khách.

Eintracht Frankfurt duy trì phong độ ấn tượng

Eintracht Frankfurt bước vào trận đấu với sự tự tin rất cao nhờ màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại.

Sự ổn định ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự giúp Frankfurt duy trì được mạch trận thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp. Lối chơi gắn kết cùng tinh thần hưng phấn là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục kiểm soát thế trận trên sân nhà.

Eintracht Braunschweig nỗ lực tìm lại sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Eintracht Braunschweig đang phải nỗ lực vượt qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy họ giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Dù đã có những tín hiệu tích cực ở những trận đấu vừa qua, việc liên tiếp đánh rơi điểm số trước đó buộc Braunschweig phải siết lại kỷ luật chiến thuật. Chuyến làm khách lần này đòi hỏi họ phải thi đấu với sự tập trung tối đa nếu muốn chặn đứng hoàn toàn đà chững lại về mặt phong độ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Bên cạnh phong độ hiện tại, các số liệu từ quá khứ cũng hoàn toàn ủng hộ Eintracht Frankfurt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Frankfurt thể hiện sự vượt trội khi giành toàn bộ 5 chiến thắng, trong khi Braunschweig không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

Thế độc tôn trong các lần đụng độ gần đây mang lại lợi thế tâm lý áp đảo cho đội chủ nhà. Ngược lại, Eintracht Braunschweig sẽ phải thi đấu vô cùng kiên cường và chặt chẽ mới có thể hy vọng phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Với tương quan phong độ và thành tích đối đầu vượt trội, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự nhịp nhàng trong các đợt triển khai bóng là chìa khóa để họ tìm kiếm kẽ hở nơi hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Eintracht Braunschweig gần như chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp để hạn chế sức ép. Trận đấu hứa hẹn là màn đấu trí căng thẳng, nơi Braunschweig phải chứng minh bản lĩnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu chặn đà sa sút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Eintracht Frankfurt · 5 thắng 0 hòa Eintracht Braunschweig · 0 thắng Eintracht Braunschweig 1 - 4 Eintracht Frankfurt EF Eintracht Frankfurt 3 - 0 Eintracht Braunschweig EF Eintracht Braunschweig 0 - 2 Eintracht Frankfurt EF Eintracht Frankfurt 2 - 1 Eintracht Braunschweig EF Eintracht Braunschweig 0 - 3 Eintracht Frankfurt EF

Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất H T B H T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 28 Ghi (TB 3.5) 12 Thủng lưới Eintracht Braunschweig 5 trận gần nhất B H B B B 7 Trận 3-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 8 Thủng lưới