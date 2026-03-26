Elena Rybakina ngược dòng kịch tính trước Jessica Pegula vào bán kết Miami Open Hạt giống số 2 Elena Rybakina vượt qua khởi đầu chậm chạp để đánh bại tay vợt hạng 5 thế giới Jessica Pegula sau 3 set đấu căng thẳng tại tứ kết Miami Open.

Trong trận tứ kết tâm điểm tại Miami Open, Elena Rybakina đã chứng minh bản lĩnh của hạt giống số 2 khi thực hiện màn lội ngược dòng ấn tượng trước Jessica Pegula. Dù gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu trận, tay vợt người Kazakhstan vẫn biết cách xoay chuyển cục diện để giành vé vào vòng bán kết.

Khởi đầu chệch choạc của hạt giống số 2

Đối đầu với tay vợt hạng 5 thế giới Jessica Pegula, Elena Rybakina có sự khởi đầu không như ý. Mỹ nhân người Kazakhstan nhập cuộc thiếu cảm giác và liên tiếp mắc sai lầm, dẫn đến việc mất 2 điểm break ngay trong 2 game cầm giao bóng đầu tiên. Tận dụng lợi thế tâm lý, Pegula duy trì sức ép nghẹt thở và nhanh chóng khép lại set đầu tiên với chiến thắng cách biệt 6-2.

Bước ngoặt từ những cơ hội bị bỏ lỡ

Bước sang set thứ 2, kịch bản khởi đầu chậm chạp của Rybakina một lần nữa lặp lại, khiến cô đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bản lĩnh của hạt giống số 2 lên tiếng. Jessica Pegula đã có tới 4 cơ hội giành điểm break trong set này nhưng đều không tận dụng thành công. Sai lầm của tay vợt người Mỹ đã phải trả giá đắt khi Rybakina tìm lại sự tự tin. Ở game thứ 6, tay vợt người Kazakhstan tận dụng triệt để cơ hội để bẻ giao bóng, qua đó thắng lại 6-3 và cân bằng tỷ số 1-1.

Sự áp đảo trong set quyết định

Tiếp đà hưng phấn, Rybakina bước vào set 3 với sự tập trung tối đa. Cô ngay lập tức chiếm ưu thế bằng cách giành điểm break ngay ở game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Trận đấu trở nên giằng co căng thẳng ở game 4 và game 5 khi cả hai tay vợt bám đuổi từng điểm số. Dù nỗ lực, Pegula vẫn không thể đòi lại được điểm break quan trọng.

Với lối đánh bền bỉ và những cú giao bóng uy lực, Rybakina bảo vệ thành công lợi thế để giành chiến thắng 6-4 trong set cuối cùng. Chung cuộc, Elena Rybakina giành chiến thắng 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) sau màn so tài kéo dài. Đối thủ tiếp theo của cô tại bán kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Aryna Sabalenka và niềm hy vọng nước chủ nhà Baptiste.