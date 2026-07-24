Elliot Anderson gây bão trước derby Manchester với tuyên bố về vị thế Man City Tân binh trị giá 116 triệu bảng của Man City gây tranh cãi khi khẳng định Quỷ đỏ không còn là thế lực số một tại Manchester kể từ khi anh biết tới bóng đá.

Tân binh đắt giá Elliot Anderson vừa châm ngòi cho trận derby Manchester sắp tới bằng phát biểu đầy thách thức. Tiền vệ người Anh gia nhập Manchester City từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ là 116 triệu bảng (154,5 triệu USD). Ngay trong ngày ra mắt, ngôi sao sinh năm 2002 không ngần ngại khẳng định rằng trong suốt khoảng thời gian anh theo dõi bóng đá, Man City mới luôn là "Nhà vua của thành Manchester".

Phát biểu này ngay lập tức thổi bùng sức nóng trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 13/9 tới tại Old Trafford. Đáng chú ý, Manchester United từng theo đuổi gắt gao Anderson nhưng phải rút lui do mức giá quá cao, trước khi chuyển hướng sang chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans.

Anderson là thương vụ đáng để Man City kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Sự dịch chuyển cán cân quyền lực qua góc nhìn thế hệ Gen Z

Tuyên bố của Anderson không thuần túy là lời khiêu khích mà phản ánh chính xác góc nhìn của thế hệ cầu thủ trẻ. Sinh vào tháng 11/2002, Anderson mới 10 tuổi khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào tháng 5/2013 sau khi giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 11. Kể từ mốc thời gian đó, cán cân bóng đá tại thành phố Manchester đã hoàn toàn đảo chiều.

Thống kê cho thấy trong một thập kỷ qua, Man City đã 6 lần nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi Man Utd chưa từng xếp cao hơn vị trí thứ hai. Nếu tính toàn bộ thời gian từ khi Anderson ra đời, Man City sở hữu 8 chức vô địch quốc gia so với 5 của Man Utd, đồng thời vượt trội về tổng số danh hiệu lớn (22 danh hiệu so với 17).

Bản lĩnh derby: Sự áp đảo không bảo đảm cho chiến thắng

Mặc dù thống trị về số lượng danh hiệu trong hơn một thập kỷ qua, Man City hiểu rằng các trận derby Manchester chưa bao giờ là cuộc dạo chơi dễ đoán. Lịch sử đối đầu cho thấy tính chất căng thẳng và bất ngờ luôn tồn tại bất chấp phong độ hay vị thế trên bảng xếp hạng.

MU luôn đáng gờm ngay cả khi bị đánh giá thấp. Ảnh: Getty Images.

Trong 58 lần đọ sức suốt cuộc đời của Anderson, thành tích giữa hai bên khá cân bằng: Man City thắng 27 trận, Man Utd thắng 22 trận và hai đội hòa nhau 9 trận. Gần đây nhất, trong cuộc chạm trán vào tháng 1/2026, Man City dù được đánh giá vượt trội vẫn bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Man Utd trong trận đấu đầu tiên Michael Carrick đảm nhận vai trò HLV tạm quyền.

Màn so tài tại Old Trafford vào ngày 13/9 tới sẽ là trải nghiệm derby Manchester đầu tiên của Anderson trong màu áo xanh. Phát biểu tự tin của bản hợp đồng 116 triệu bảng chắc chắn sẽ biến bầu không khí tại "Nhà hát của những giấc mơ" trở nên rực lửa hơn bao giờ hết.