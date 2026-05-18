Elliot Anderson tỏa sáng rực rỡ tại Old Trafford: Mục tiêu 120 triệu bảng của Man Utd Màn trình diễn của Elliot Anderson trong trận đấu với Man Utd đã lọt vào tầm ngắm của tập đoàn INEOS. Tiền vệ của Nottingham Forest được xem là mảnh ghép thay thế Casemiro.

Trong ngày sân Old Trafford ngập tràn cảm xúc để tri ân Casemiro, một ngôi sao khác đã kịp để lại dấu ấn đậm nét trong mắt giới thượng tầng Manchester United. Thất bại 2-3 của Nottingham Forest trước Quỷ đỏ không thể che mờ màn trình diễn đẳng cấp của Elliot Anderson, người đang được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để tái thiết tuyến giữa của đội bóng thành Manchester.

Elliot Anderson có một trận đấu ấn tượng trước Man Utd.

Bản CV hoàn hảo gửi đến tập đoàn INEOS

Sự ra đi của Casemiro để lại một khoảng trống khổng lồ tại khu trung tuyến. HLV tạm quyền Michael Carrick đang cần một tiền vệ cơ động, có khả năng điều tiết và sáng tạo hơn. Elliot Anderson đã chứng minh mình chính là nguyên mẫu hoàn hảo cho yêu cầu đó ngay trên thảm cỏ Old Trafford.

Dù đội nhà chịu thất bại sát nút, tiền vệ người Anh vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội với hai pha kiến tạo xuất sắc cho Morato và Morgan Gibbs-White. Những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự bền bỉ của Anderson đã khiến Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự tại INEOS phải đặc biệt lưu tâm. Đây được coi là một buổi "thử việc" không thể thành công hơn của ngôi sao sinh năm 2003 trước sự chứng kiến của những người nắm quyền quyết định tại Man Utd.

Anderson khẳng định đẳng cấp trước Man Utd.

Rào cản 120 triệu bảng và cuộc đua với Man City

Sở hữu một tài năng như Anderson vào lúc này là thử thách lớn về mặt tài chính. Nottingham Forest được cho là sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào dưới 120 triệu bảng. Dù Man Utd vừa bỏ túi thêm 38 triệu bảng từ việc Napoli mua đứt Rasmus Hojlund, con số này vẫn là một bài toán hóc búa đối với ngân sách chuyển nhượng của đội bóng.

Đáng chú ý, Manchester United không đơn độc trong cuộc đua này. Những thông tin từ giới truyền thông cho thấy gã hàng xóm Manchester City đang chiếm ưu thế lớn trong việc giành chữ ký của tiền vệ trẻ này. Tuy nhiên, nếu quyết liệt hành động, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể thuyết phục Anderson về đầu quân để cùng Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes tạo nên một tuyến giữa trong mơ.

Sau kỷ nguyên của Casemiro, sự xuất hiện của một gương mặt trẻ trung, giàu khát khao như Elliot Anderson có thể là tín hiệu bắt đầu cho một giai đoạn phục hưng mới tại Old Trafford. Quyết định cuối cùng giờ đây nằm trong tay Sir Jim Ratcliffe và kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng của INEOS.