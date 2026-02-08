Emil Audero rực sáng tại Serie A: Thủ thành ĐT Indonesia lọt top 3 cứu thua xuất sắc nhất Với 19 lần ra sân và 6 trận giữ sạch lưới, Emil Audero đang trở thành điểm tựa vững chắc của Cremonese, xác lập vị thế một trong những thủ môn hay nhất Serie A mùa giải 2025/26.

Trong bối cảnh Cremonese đang nỗ lực trụ hạng tại Serie A mùa giải 2025/2026, Emil Audero Mulyadi nổi lên như một "người nhện" thực thụ. Thủ thành của đội tuyển quốc gia Indonesia không chỉ là chốt chặn tin cậy mà còn chính thức lọt vào nhóm 3 người gác đền có hiệu suất cứu thua ấn tượng nhất giải đấu hàng đầu nước Ý tính đến thời điểm hiện tại.

Audero đang có phong độ cao.

Thống kê ấn tượng vượt mặt nhiều ngôi sao

Theo số liệu thống kê chi tiết từ chuyên trang dữ liệu Squawka, Emil Audero hiện đứng thứ ba trong danh sách những người gác đền có số pha cứu thua nhiều nhất giải đấu. Vị trí này không chỉ minh chứng cho khả năng phản xạ xuất thần mà còn cho thấy áp lực khủng khiếp mà thủ thành 29 tuổi phải đối mặt mỗi tuần trong khung gỗ của Cremonese.

Dẫn đầu bảng xếp hạng này là thủ thành Arijanet Muric của Sassuolo với tổng cộng 85 pha cứu thua xuất sắc. Xếp ngay phía trên Audero ở vị trí á quân là Elia Caprile, người đang trấn giữ khung thành cho Cagliari, với 84 lần cản phá thành công. Việc duy trì khoảng cách sít sao với những cái tên hàng đầu cho thấy Audero đang sở hữu phong độ ổn định ở mức rất cao.

Điểm tựa vững chắc trong cuộc chiến trụ hạng

Kể từ khi chính thức gia nhập Cremonese vào đầu mùa giải, thủ môn nhập tịch Indonesia đã nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện để giữ vị trí số một. Sự chắc chắn của Audero được thể hiện rõ nét qua việc anh đã có tới 19 lần ra sân chính thức tại Serie A mùa này.

Trong chuỗi trận đấu đó, thủ thành này đã xuất sắc giữ sạch lưới 6 lần – một con số rất đáng khích lệ đối với một đội bóng tầm trung đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù phải nhận 24 bàn thua tính đến nay, nhưng nếu không có sự xuất sắc của Audero, con số này chắc chắn đã cao hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự giúp Audero trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để Cremonese nuôi hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt tại Serie A. Với những gì đã thể hiện, anh không chỉ khẳng định giá trị tại giải vô địch quốc gia Ý mà còn mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng đá Indonesia.