Emiliano Martinez đóng vai ác và Watkins rực sáng: Aston Villa thắp hy vọng Champions League Bàn thắng duy nhất của Ollie Watkins cùng màn trình diễn lì lợm của Emiliano Martinez giúp Aston Villa hạ gục Lille 1-0, mở toang cánh cửa tiến ra đấu trường Champions League.

Trong một tuần lễ mà các đại diện của Ngoại hạng Anh trải qua những kết quả bết bát tại đấu trường châu lục, Aston Villa đã nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Lille tại Europa League không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỉ số, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vươn tầm Champions League của thầy trò Unai Emery.

Ollie Watkins: Bản năng sát thủ trỗi dậy đúng lúc

Nhân vật chính của đêm thi đấu tại Pháp là Ollie Watkins, người đang nỗ lực tìm lại chính mình sau một giai đoạn dài sa sút phong độ. Kể từ khi bước sang tuổi 30 vào tháng 12 năm ngoái, Watkins dường như đã đánh mất đi bản năng ghi bàn nhạy bén vốn có. Suốt phần lớn mùa giải, anh phải đối mặt với không ít hoài nghi từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Thực tế, trong quá khứ, HLV Unai Emery từng có thời điểm ưu tiên sử dụng Jhon Duran hay Marcus Rashford hơn là Watkins. Thậm chí, ban lãnh đạo đội chủ sân Villa Park đã cân nhắc đến phương án để anh ra đi vào mùa hè 2025 nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, sự kiên trì của chiến lược gia người Tây Ban Nha cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Phút thứ 61, từ đường kiến tạo sắc sảo của Emi Buendia, Watkins đã có pha đánh đầu nhạy bén tung lưới Lille, mang về lợi thế cực lớn cho Villa trước trận lượt về. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân tiền đạo người Anh mà còn minh chứng cho giá trị của sự kiên nhẫn trong bóng đá đỉnh cao.

Watkins mang về chiến thắng quý giá cho Villa.

"Gã phản diện" Emiliano Martinez và màn trình diễn tâm lý chiến

Trong khi Watkins lo phần ghi bàn, Emiliano Martinez lại sắm vai "người gác đền" đầy cá tính, hay nói đúng hơn là một kẻ phản diện thực thụ trong mắt các cổ động viên Lille. Kể từ sau trận chung kết World Cup 2022 và những màn khiêu khích tại Europa Conference League hai năm trước, thủ thành người Argentina luôn là mục tiêu công kích dữ dội của khán giả Pháp.

Đáp lại những tiếng la ó không ngớt, Martinez vẫn thản nhiên phô diễn sự tiểu xảo và bản lĩnh lì lợm. Từ việc bị trọng tài nhắc nhở ngay phút thứ hai cho đến tấm thẻ vàng vì lỗi câu giờ cuối trận, Martinez hoàn toàn kiểm soát được nhịp độ và tâm lý của trận đấu. Tuy nhiên, vượt lên trên những chiêu trò, tài năng của anh là điều không thể phủ nhận.

Martinez đã có ít nhất hai pha cứu thua xuất sắc trước các cú dứt điểm hiểm hóc của Fernandez-Pardo và Felix Correia. Sự vững chãi của anh trong khung gỗ chính là điểm tựa để các đồng đội phía trên yên tâm triển khai lối chơi.

Martinez thi đấu trong tiếng la ó của CĐV đội chủ nhà.

Tham vọng Champions League và bài toán chiến lược của Emery

Thắng lợi này mang một ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với đội chủ sân Villa Park. Tại Ngoại hạng Anh, Aston Villa đang cùng Manchester United tạo nên cuộc đua nghẹt thở cho vị trí trong top 5 – vị trí có thể mang lại tấm vé dự Champions League mùa sau. Việc giành chức vô địch Europa League cũng được xem là con đường ngắn nhất để tiến thẳng ra sân chơi danh giá nhất châu Âu.

HLV Unai Emery hiểu rõ áp lực này, nhất là khi đội bóng của ông mới chỉ thắng 1 trong 7 trận trước đó. Sự trở lại của đội trưởng John McGinn sau chấn thương dài hạn cũng là một cú hích tinh thần cực lớn cho đội hình vốn đang mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc.

Phát biểu sau trận đấu, Emery nhấn mạnh rằng sự thất bại của các đội bóng Anh khác tại châu Âu tuần này là một lời cảnh báo: Ngoại hạng Anh có thể là giải đấu khắc nghiệt nhất, nhưng bước ra châu lục lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với sự tỏa sáng đúng lúc của Watkins cùng bản lĩnh lì lợm của Martinez, Aston Villa đang chứng minh họ có đủ mọi yếu tố để chinh phục những đỉnh cao mới. Trận chiến tại Old Trafford vào Chủ nhật tới sẽ là bài kiểm tra tiếp theo cho sự tự tin vừa được khôi phục của đội bóng thành Birmingham.