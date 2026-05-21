Emiliano Martinez nén đau do gãy ngón tay, giúp Aston Villa vô địch Europa League Bất chấp chấn thương gãy ngón tay ngay lúc khởi động, Emiliano Martinez vẫn thi đấu quả cảm giúp Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vương Europa League.

Đêm Istanbul đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc quả cảm nhất sự nghiệp của Emiliano Martinez. Dù gặp sự cố gãy ngón tay ngay trong lúc khởi động, thủ thành người Argentina vẫn quyết tâm ra sân, trở thành điểm tựa tinh thần giúp Aston Villa đè bẹp Freiburg 3-0 để nâng cao chiếc cúp vô địch Europa League.

Martinez chấn thương ngay trước trận đấu.

Bản lĩnh thép giữa cơn đau thấu xương

Kế hoạch của Aston Villa suýt chút nữa đã phá sản khi Emiliano Martinez dính chấn thương nghiêm trọng chỉ vài phút trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Đội ngũ y tế đã phải vào cuộc khẩn cấp để kiểm tra chớp nhoáng. Đứng trước trận đấu quan trọng nhất của câu lạc bộ trong hàng thập kỷ, thủ môn 33 tuổi đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm: vẫn xỏ găng và bước ra sân chiến đấu.

Martinez thừa nhận đây là một trải nghiệm kỳ lạ khi mỗi lần bắt bóng, cảm giác như quả bóng đang trượt đi theo hướng khác do ngón tay bị gãy. Tuy nhiên, sự hiện diện và điềm tĩnh của anh đã truyền lửa cho toàn đội. Trong khi các đồng đội Youri Tielemans, Emi Buendia và Morgan Rogers rực sáng ở tuyến trên với 3 bàn thắng, Martinez vẫn duy trì sự tập trung tuyệt đối để bảo toàn mành lưới.

Phân tích thống kê và đẳng cấp hàng đầu

Dù bị hạn chế nghiêm trọng về mặt thể trạng, màn trình diễn của Martinez trong suốt 90 phút vẫn toát lên đẳng cấp thế giới. Thống kê chuyên sâu cho thấy anh có 43 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 76% (26 đường chuyền). Đáng chú ý, Martinez đã thực hiện 2 pha đổ người cứu thua xuất sắc, ngăn chặn 0,30 bàn thua kỳ vọng (xG), cùng 6 lần thu hồi bóng để giữ sạch lưới hoàn toàn cho đại diện nước Anh.

Martinez ăn mừng đầy phấn khích.

Vị vua của những trận chung kết

Chiến thắng vang dội 3-0 này giúp Aston Villa chấm dứt 44 năm chờ đợi một danh hiệu châu Âu và 30 năm khô hạn danh hiệu lớn. Riêng với cá nhân Martinez, anh tiếp tục xây chắc kỷ lục vô tiền khoáng hậu: toàn thắng trong tất cả các trận chung kết từng tham dự, từ FA Cup, Copa America, World Cup cho đến Europa League.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Martinez đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi lao vào đám đông người hâm mộ và nhấc bổng HLV Unai Emery trong niềm hân hoan tột độ. Tuy nhiên, phía sau niềm vui tại Thổ Nhĩ Kỳ là nỗi lo âu cho đội tuyển quốc gia Argentina. Với việc World Cup sắp khởi tranh vào tháng tới tại Bắc Mỹ, đội ngũ y tế của "La Albiceleste" chắc chắn sẽ phải đánh giá kỹ lưỡng tình trạng chấn thương ngón tay của thủ thành số một này.