Emma Raducanu lỡ hẹn danh hiệu tại Queen's Club, Tommy Fury thắng 'người khổng lồ' Tay vợt Emma Raducanu bộc lộ sự giận dữ khi thất bại tại chung kết sân cỏ, cùng lúc đó Tommy Fury gây chấn động khi hạ gục đối thủ nặng hơn mình gần 70 kg.

Điểm tin thể thao sáng 15/6 ghi nhận những diễn biến đầy cảm xúc từ quần vợt đến boxing chuyên nghiệp. Tâm điểm là thất bại chóng vánh của niềm hy vọng nước Anh Emma Raducanu tại Queen’s Club và màn trình diễn chiến thuật ấn tượng của Tommy Fury trước đối thủ nặng ký Eddie Hall.

Sự sụp đổ của Emma Raducanu tại chung kết Queen’s Club

Emma Raducanu đã bỏ lỡ cơ hội vàng để đăng quang trên mặt sân cỏ quê nhà sau thất bại 0-2 trước tay vợt Vekic. Trận đấu diễn ra với kịch bản khó tin khi tay vợt người Anh để thua trắng 0-6 trong set đấu đầu tiên, hoàn toàn bị áp đảo bởi lối chơi ổn định của đối thủ.

Dù đã nỗ lực lấy lại thế trận trong set 2 và tạo ra những lợi thế nhất định, Raducanu vẫn không thể dứt điểm trận đấu và chấp nhận thua cuộc ở loạt tie-break cân não. Đáng chú ý, áp lực tâm lý đè nặng khiến tay vợt này có những phản ứng nóng nảy, thậm chí to tiếng với HLV ngay trên sân. Đây là một bước lùi đáng tiếc khi Raducanu đang rất khát khao danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ.

Emma Raducanu

Tommy Fury hạ gục 'Người đàn ông khỏe nhất hành tinh'

Trên sàn đấu boxing, Tommy Fury – em họ của nhà vô địch Tyson Fury – đã chứng minh rằng kỹ thuật và chiến thuật có thể khỏa lấp khoảng cách về thể hình. Đối đầu với Eddie Hall, người từng giữ danh hiệu "Người đàn ông khỏe nhất hành tinh" và nặng hơn mình tới 70 kg, Tommy Fury đã có một trận đấu thuyết phục.

Bằng cách duy trì khoảng cách an toàn và tung ra những cú đấm chính xác, Tommy Fury khiến Eddie Hall không thể phát huy sức mạnh cơ bắp thuần túy. Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế của anh trong giới quyền anh chuyên nghiệp mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy thi đấu.

Anthony Joshua khẳng định đam mê, Ferrari hạ thấp kỳ vọng

Trong một diễn biến khác, cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua đã chính thức bác bỏ những tin đồn về việc giải nghệ. Võ sĩ người Anh khẳng định vẫn còn nguyên khát khao cống hiến và muốn đối đầu với tất cả những tên tuổi lớn nhất trong làng quyền anh hiện tại. Joshua nhấn mạnh việc liên tục cải thiện bản thân là bản sắc và quyền anh vẫn luôn là ưu tiên số một của anh.

Tại đường đua F1, dù Lewis Hamilton vừa có chiến thắng ấn tượng tại Barcelona GP để bám đuổi ngôi đầu, đội đua Ferrari lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông Federic Vasseur, người phụ trách đội đua, khẳng định Ferrari không đặt mục tiêu đua vô địch trong mùa giải này để tránh tạo áp lực không cần thiết. Theo ông Vasseur, việc thay đổi thái độ quá nhanh dựa trên kết quả từng chặng là một cách tiếp cận sai lầm và đội đua cần sự ổn định lâu dài hơn.