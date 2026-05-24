Emma Raducanu sẵn sàng cho Roland Garros và tin nóng thể thao sáng 24/5 Mỹ nhân quần vợt Emma Raducanu khẳng định thể trạng tốt nhất trước thềm Grand Slam đất nện, trong khi chủ nhà Pháp nhận tin buồn khi tay vợt số một Arthur Fils rút lui khỏi giải.

Tâm điểm của làng banh nỉ thế giới đang đổ dồn về Paris khi giải Grand Slam thứ hai trong năm - Roland Garros sắp khởi tranh. Thông tin quan trọng nhất đến từ Emma Raducanu khi nhà vô địch US Open 2021 chính thức lên tiếng về tình trạng thể lực sau chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương. Cùng lúc đó, các giải đấu võ thuật đối kháng và đua xe F1 cũng đón nhận những biến động lớn về nhân sự và an ninh.

Emma Raducanu và nỗ lực trở lại đỉnh cao tại Roland Garros

Sau những nghi ngờ về khả năng thi đấu, Emma Raducanu đã mang đến tin vui cho người hâm mộ. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tay vợt người Anh khẳng định cô đang ở trạng thái hồi phục lý tưởng nhất từ trước đến nay. Raducanu cho biết dù vẫn còn triệu chứng ho nhẹ nhưng tổng thể sức khỏe hoàn toàn đảm bảo để thi đấu đỉnh cao trên mặt sân đất nện khắc nghiệt.

Điểm tựa niềm tin của tay vợt 21 tuổi xuất phát từ màn trình diễn tại Strasbourg tuần trước. Việc vượt qua những trận đấu kéo dài và quá trình hồi phục nhanh chóng sau đó là minh chứng rõ nét cho thấy quá trình vật lý trị liệu đã phát huy hiệu quả. Raducanu đang đặt mục tiêu tìm lại phong độ bùng nổ như cách cô từng làm nên lịch sử tại New York cách đây 3 năm.

Emma Raducanu tự tin vào nền tảng thể lực trước thềm Roland Garros

Chủ nhà Pháp nhận tổn thất lớn: Arthur Fils rút lui

Trái ngược với sự hưng phấn của Raducanu, quần vợt Pháp vừa nhận một gáo nước lạnh khi tay vợt số một quốc gia hiện tại, Arthur Fils, thông báo không thể tham dự Roland Garros. Đây là cú sốc lớn đối với hy vọng của khán giả chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Nguyên nhân được xác định là do chấn thương hông mà Fils gặp phải tại Rome Masters chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Với tinh thần chuyên nghiệp, tay vợt 21 tuổi thừa nhận việc thi đấu khi chỉ đạt dưới 50% phong độ sẽ không mang lại kết quả tốt và có thể khiến chấn thương trở nên trầm trọng hơn. Sự vắng mặt của Fils để lại khoảng trống lớn trong đội hình các tay vợt nam của Pháp tại Paris.

Ilia Topuria công kích trận đại chiến McGregor – Holloway

Chuyển sang sàn đấu UFC, nhà vô địch hạng lông Ilia Topuria đã có những nhận xét khá gay gắt về cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại Conor McGregor và Max Holloway tại sự kiện UFC 329. Theo Topuria, dù đây là trận đấu mang tính thương mại cao và thu hút truyền thông, nhưng chất lượng chuyên môn sẽ không như kỳ vọng.

Võ sĩ này phân tích rằng McGregor hiện đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và có xu hướng ưu tiên các màn trình diễn mang tính giải trí hơn là kỹ thuật chiến đấu thực thụ. Topuria dự đoán trận đấu sẽ thiếu đi những pha vật (grappling) hay quật ngã (takedown) tinh tế, thay vào đó chỉ là những màn đổi đòn đứng (striking) thiếu đột phá.

Cựu vô địch F1 Alain Prost bị tấn công tại nhà riêng

Một thông tin chấn động khác đến từ nước Anh khi huyền thoại làng đua xe F1, Alain Prost, trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn. Theo các nguồn tin an ninh, một nhóm tội phạm có vũ trang đã đột nhập vào nhà riêng của nhà vô địch thế giới 4 lần này.

Trong quá trình gây án, nhóm cướp đã tấn công khiến huyền thoại 71 tuổi bị thương ở vùng đầu. Chúng ép buộc con trai của ông phải mở két sắt để lấy đi nhiều tài sản giá trị trước khi tẩu thoát. Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an ninh đối với các ngôi sao thể thao tại khu vực tư gia.