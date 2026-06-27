Emma Raducanu và cuộc đua thể lực nghẹt thở trước thềm Wimbledon 2026 Sau màn trình diễn bùng nổ tại Queen's Club, niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh Emma Raducanu lại đứng trước nguy cơ lỡ hẹn Wimbledon do chấn thương bàn chân tái phát.

Chỉ vài ngày trước khi những tiếng vỗ tay vang lên trên các mặt sân cỏ tại SW19, kịch bản cũ đầy nghiệt ngã lại đang bủa vây Emma Raducanu. Tay vợt 23 tuổi, người vừa thắp lại ngọn lửa hy vọng cho người hâm mộ xứ sở sương mù bằng phong độ chói sáng, hiện đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho Wimbledon 2026.

Cú sốc tại đại bản doanh: Khi hy vọng va phải thực tế

Thông tin Raducanu phải hủy buổi tập vào ngày 25/6 đã giáng một đòn mạnh vào sự kỳ vọng của công chúng. Theo các nguồn tin nội bộ, vấn đề nằm ở bàn chân của tay vợt này – một chấn thương phát sinh ngay sau chuỗi trận thăng hoa tại Queen's Club. Dù đội ngũ y tế của cô đang nỗ lực hết sức, sự im lặng về mức độ nghiêm trọng của vết thương càng khiến dư luận thêm phần lo lắng.

Emma Raducanu ở buổi tập trước thềm Wimbledon 2026.

Quyết định rút lui khỏi Nottingham Open và bỏ qua giải Eastbourne trước đó vốn được xem là một bước đi chiến thuật để bảo toàn thể trạng. Tuy nhiên, việc không thể ra sân tập luyện đúng kế hoạch ngay sát ngày khai màn Grand Slam cho thấy tình hình có thể phức tạp hơn một đợt nghỉ ngơi đơn thuần. Đây không chỉ là câu chuyện về một giải đấu, mà là bài toán về sự bền bỉ của một ngôi sao có lối chơi đầy bùng nổ nhưng sở hữu cơ thể nhạy cảm với chấn thương.

Sự hồi sinh dang dở và nỗi ám ảnh quá khứ

Mùa giải 2026 từng được kỳ vọng là chương mới rực rỡ nhất của Raducanu kể từ sau câu chuyện cổ tích tại US Open 2021. Việc lọt vào chung kết giải WTA 500 Queen's Club không chỉ là thành tích chuyên môn đơn thuần; đó là lời khẳng định rằng cô đã tìm lại được cảm giác bóng và sự tự tin trên mặt sân cỏ sở trường. Trước đó, Raducanu đã phải vật lộn nhiều tuần với một loại virus kéo dài, khiến sự nghiệp của cô một lần nữa bị ngắt quãng.

Nhìn lại biểu đồ thi đấu của Raducanu, người ta thấy một sự tương phản đáng buồn: tài năng thiên bẩm đối lập với tần suất chấn thương dày đặc. Kể từ vinh quang tại New York năm 2021, tay vợt người Anh chưa bao giờ duy trì được một trạng thái thể lực hoàn hảo trong suốt một mùa giải trọn vẹn. Wimbledon 2026, nơi cô luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, lẽ ra phải là bệ phóng để cô trở lại top đầu thế giới.

Canh bạc của Andrew Richardson và giấc mơ SW19

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần trở lại này là sự tái hợp giữa Raducanu và HLV Andrew Richardson. Đây là bộ đôi đã tạo nên địa chấn tại Mỹ 5 năm trước. Wimbledon 2026 đánh dấu lần đầu tiên họ cùng nhau chinh chiến tại một giải Grand Slam kể từ chiến tích lịch sử đó. Sự am hiểu của Richardson về tâm lý và kỹ thuật của Raducanu được kỳ vọng sẽ giúp cô vượt qua những rào cản về phong độ.

Tuy nhiên, chiến thuật và tâm lý sẽ trở nên vô nghĩa nếu rào cản vật lý không được giải quyết. Việc Raducanu có thể xuất hiện tại vòng 1 với 100% phong độ hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu buộc phải rút lui, đây sẽ là một mất mát khổng lồ không chỉ cho cá nhân tay vợt 23 tuổi mà còn cho cả giải đấu, khi cô luôn là thỏi nam châm thu hút truyền thông và khán giả tại London.

Thế giới quần vợt đang nín thở chờ đợi những thông tin tiếp theo từ bản doanh của Raducanu. Ở tuổi 23, thời gian vẫn còn dài, nhưng với một vận động viên đỉnh cao, mỗi lần lỡ hẹn với Grand Slam trên sân nhà đều là một vết cắt sâu vào tham vọng khẳng định vị thế của mình.