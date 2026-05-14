Emma Raducanu xác định ngày tái xuất; Andy Murray nhận vai trò mới tại Wimbledon Cựu vô địch US Open Emma Raducanu sẽ trở lại thi đấu tại Strasbourg sau 2 tháng vắng bóng. Trong khi đó, Andy Murray gây bất ngờ khi gia nhập ban huấn luyện của Jack Draper.

Emma Raducanu và hành trình trở lại tại Internationaux De Strasbourg

Sau hơn 2 tháng vắng mặt trên bản đồ quần vợt chuyên nghiệp, Emma Raducanu đã chính thức xác định thời điểm tái xuất. Mỹ nhân quần vợt Anh Quốc đã chấp nhận suất đặc cách muộn để tham dự giải Internationaux De Strasbourg, một giải đấu thuộc hệ thống WTA 500 diễn ra từ ngày 17/5 đến ngày 23/5.

Trận đấu gần nhất của Raducanu là thất bại trước Amanda Anisimova tại Indian Wells Open vào ngày 9/3. Kể từ đó, cô liên tục phải rút lui khỏi hàng loạt giải đấu quan trọng như Miami Open, Linz Open, Madrid Open và Italian Open vì vấn đề sức khỏe. Việc lựa chọn Strasbourg làm điểm dừng chân đầu tiên cho thấy quyết tâm của Raducanu trong việc tìm lại cảm giác thi đấu trước thềm các giải Grand Slam quan trọng.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Raducanu góp mặt tại sân chơi này, và cả hai lần cô đều tham dự thông qua suất đặc cách từ ban tổ chức. Giới chuyên môn kỳ vọng mặt sân đất nện tại Strasbourg sẽ giúp tay vợt sinh năm 2002 lấy lại phong độ sau chuỗi ngày nghỉ ngơi cưỡng ép.

Andy Murray gia nhập ban huấn luyện của Jack Draper

Một thông tin gây bất ngờ khác cho người hâm mộ quần vợt Anh là sự kết hợp giữa cựu số 1 thế giới Andy Murray và tay vợt trẻ Jack Draper. Theo đó, Murray sẽ chính thức gia nhập đội ngũ huấn luyện của Draper cho mùa giải sân cỏ sắp tới, bao gồm cả giải đấu danh giá Wimbledon.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi Jack Draper xác nhận chia tay huấn luyện viên Jamie Delgado. Đây là lần thứ hai Andy Murray đảm nhận vai trò huấn luyện kể từ khi giải nghệ, sau quãng thời gian ngắn hỗ trợ Novak Djokovic vào năm ngoái. Với kinh nghiệm dày dặn và tư duy chiến thuật đỉnh cao, Murray được kỳ vọng sẽ giúp đàn em bứt phá mạnh mẽ trên mặt sân cỏ sở trường.

Án phạt doping từ ITIA và quyết định của Nate Diaz

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) vừa ra thông báo đình chỉ thi đấu tạm thời đối với hai tay vợt Karlis Ozolins (Latvia, hạng 546 thế giới) và Daniil Kakhniuk (Mỹ). Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với chất cấm. Mặc dù có quyền kháng cáo, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái chính thức nào từ phía hai tay vợt này.

Tại sàn đấu võ thuật hỗn hợp, Nate Diaz cũng đã lên tiếng giải thích về việc từ chối lời đề nghị tái đấu với Conor McGregor từ UFC. Dù thừa nhận mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức, Diaz khẳng định một màn tái xuất MMA để đối đầu với McGregor vào lúc này không phải là mục tiêu ưu tiên của anh.

"Tôi biết họ muốn trận đấu giữa tôi và McGregor ngay lúc này, nhưng đó không phải điều tôi hướng tới", Nate Diaz chia sẻ, chấm dứt những đồn đoán về một trận siêu kinh điển trong tương lai gần.