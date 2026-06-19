Emma Raducanu xuất hiện thân mật bên tình mới sau màn tái xuất tại Queen's Club Sau thất bại tại chung kết Queen's Club Championships, nhà vô địch US Open 2021 Emma Raducanu gây chú ý khi công khai thân mật bên chuyên gia PR John Friend, trong khi Carlos Alcaraz vẫn đang vật lộn với chấn thương.

Emma Raducanu đang trở thành tâm điểm của truyền thông Anh quốc không chỉ bởi phong độ khởi sắc trên sân cỏ mà còn bởi những chuyển biến trong đời sống cá nhân. Ngay sau khi khép lại hành trình tại Queen's Club Championships, tay vợt 21 tuổi đã bị bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ bên một nhân vật mới, xóa tan những đồn đoán về mối quan hệ với ngôi sao Carlos Alcaraz.

Sự trở lại đầy hứa hẹn trên sân cỏ

Trận chung kết tại Queen's Club đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tìm lại bản ngã của Emma Raducanu. Dù để thua trước đương kim á quân Olympic Donna Vekic, màn trình diễn của tay vợt người Anh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Sau quãng thời gian dài vật lộn với các ca phẫu thuật cổ tay và mắt cá chân, khả năng di chuyển linh hoạt và những cú thuận tay mang thương hiệu của Raducanu đã dần trở lại.

Tuy nhiên, áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả nhà dường như đã được Raducanu trút bỏ hoàn toàn khi cô rời sân đấu. Thay vì vùi mình vào phòng tập, cô chọn cách thư giãn để tái tạo năng lượng cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

Khoảnh khắc thân mật tại Battersea

Các tay săn ảnh đã ghi lại được những hình ảnh thân mật của Raducanu cùng John Friend, một chuyên gia quan hệ công chúng có tiếng, tại khu vực Battersea, London. Cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình cảm, nắm tay và trò chuyện vui vẻ khi dạo bước trong công viên.

Emma Raducanu hạnh phúc bên tình mới.

Sự xuất hiện của John Friend đánh dấu một chương mới trong đời tư của Raducanu sau khi cô kết thúc mối quan hệ với doanh nhân Carlo Agostinelli vào đầu năm nay. Đáng chú ý, Raducanu từng chia sẻ về sự nghiêm khắc của gia đình trong việc hẹn hò. Cha mẹ cô luôn đặt sự nghiệp quần vợt lên hàng đầu và lo ngại các mối quan hệ tình cảm có thể làm xao nhãng mục tiêu trở lại top đầu thế giới.

Lời giải cho tin đồn với Carlos Alcaraz

Trong suốt một năm qua, người hâm mộ quần vợt liên tục gán ghép Raducanu với tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz. Những tương tác trên mạng xã hội và sự xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn như US Open đã thổi bùng lên những đồn đoán về một "cặp đôi quyền lực" mới của làng banh nỉ.

Raducanu và Carlos Alcaraz tại US Open năm ngoái.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả hai dường như chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết. Trong khi Raducanu đang tận hưởng niềm vui mới, Carlos Alcaraz lại đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải. Tay vợt người Tây Ban Nha đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương cổ tay và đã chính thức xác nhận sẽ vắng mặt tại Wimbledon năm nay.

Việc Alcaraz vắng mặt tại All England Club là một tổn thất lớn cho giải đấu, nhưng với cá nhân Raducanu, đây lại là cơ hội để cô tập trung tối đa vào mục tiêu tiến sâu tại giải Grand Slam trên sân nhà mà không bị bủa vây bởi những câu hỏi về chuyện tình cảm với đồng nghiệp.