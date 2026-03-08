Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 trong sự kỳ vọng của 5.000 khán giả Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, Emoura Phạm chính thức trở thành tân Miss Grand Vietnam 2026 và sẽ có hai tháng chuẩn bị cho đấu trường quốc tế Miss Grand International.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Khoảnh khắc tân hoa hậu vươn tay nhận chiếc vương miện cao quý diễn ra trong không gian bùng nổ pháo hoa và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khoảng 5.000 khán giả có mặt tại khuôn viên LaChateau Hotel.

Emoura Phạm được xướng tên cho danh hiệu Miss Grand Vietnam 2026.

Khung cảnh ấn tượng và bùng nổ cảm xúc tại đêm chung kết

Xuyên suốt sự kiện, ban tổ chức đã khéo léo kết nối khán giả trở thành một phần quan trọng của đêm diễn. Biển người phủ kín các khán đài cùng những tiếng hò reo liên tục đã tạo nên bầu không khí sôi động hàng đầu trong các mùa giải Miss Grand Vietnam. Giây phút tên Emoura Phạm được xướng lên, hàng nghìn người hâm mộ đã đồng loạt đứng dậy chúc mừng tân hoa hậu.

Những khoảnh khắc vỡ oà trên sân khấu đêm chung kết đồng nghĩa với sự kỳ vọng lớn của khán giả dành cho tân hoa hậu.

Sự cuồng nhiệt từ khán đài không chỉ mang lại giá trị về mặt thị giác mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của cuộc thi. Những tràng pháo tay kéo dài chính là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của đại diện đăng quang, đồng thời thể hiện niềm tin mà công chúng gửi gắm vào chặng đường phía trước của cô.

Sức nặng của chiếc vương miện và trách nhiệm nhiệm kỳ

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, danh hiệu mới cũng đặt lên vai Emoura Phạm những trọng trách lớn. Sự tin yêu của công chúng là yếu tố cần được bồi đắp xuyên suốt nhiệm kỳ thông qua thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến và những hoạt động lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Sau đêm chung kết, Emoura Phạm sẽ có khoảng hai tháng để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Ngay sau đăng quang, Emoura Phạm sẽ có quỹ thời gian khoảng hai tháng để hoàn thiện các kỹ năng quan trọng như trình diễn catwalk, bản lĩnh sân khấu và ứng xử. Đây là bước đệm cần thiết để đại diện Việt Nam tự tin bước vào tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International.