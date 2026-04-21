Endrick bày tỏ tình cảm đặc biệt với Man Utd vì thần tượng Cristiano Ronaldo Tiền đạo trẻ Endrick thừa nhận luôn dành vị trí đặc biệt cho Manchester United nhờ nguồn cảm hứng từ Ronaldo và để ngỏ khả năng gia nhập Ngoại hạng Anh trong tương lai.

Tiền đạo 19 tuổi Endrick, hiện đang thi đấu cho Lyon dưới dạng cho mượn từ Real Madrid, vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc về mối liên kết đặc biệt với Manchester United. Ngôi sao trẻ người Brazil khẳng định đội bóng chủ sân Old Trafford luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh, xuất phát từ niềm ngưỡng mộ sâu sắc dành cho huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Di sản của Cristiano Ronaldo và sức hút từ Old Trafford

Tình yêu của Endrick dành cho "Quỷ đỏ" không phải là ngẫu nhiên. Nó được xây dựng qua những năm tháng anh say mê theo dõi các đoạn video về Cristiano Ronaldo thời kỳ đỉnh cao dưới trướng Sir Alex Ferguson. Đối với thần đồng sinh năm 2006, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ mà còn là nguồn cảm hứng bất tận trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Endrick thừa nhận tình cảm đặc biệt đối với Man Utd.

Chia sẻ về tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha, Endrick cho biết: "Tôi đã theo dõi sự nghiệp của Ronaldo tại Manchester United, Real Madrid, Juventus và bây giờ là Al Nassr. Bất kể anh ấy ở đâu, tôi sẽ luôn dõi theo". Chính vì lẽ đó, viễn cảnh được thi đấu tại nơi mà thần tượng từng tỏa sáng luôn là một kịch bản hấp dẫn đối với tiền đạo này.

Lựa chọn bến đỗ và niềm tin vào định mệnh

Dù nhận được sự quan tâm sát sao từ các câu lạc bộ tại Anh, Ý và Đức trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, Endrick đã quyết định chọn Lyon làm nơi rèn giũa. Giải thích về quyết định này, tiền đạo người Brazil nhắc đến yếu tố tâm linh và sự đồng thuận từ gia đình. Anh tin rằng thời điểm chuyển đến Ngoại hạng Anh sẽ do "Chúa sắp đặt" thay vì chỉ dựa trên ý chí cá nhân.

Hành trình vươn tầm tại Ligue 1

Tại nước Pháp, cuộc hành trình của Endrick không hề trải đầy hoa hồng. Anh từng đối mặt với những lời nhắc nhở nghiêm khắc từ HLV Paulo Fonseca về thái độ và tư duy chơi bóng. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, cựu sao Palmeiras đã cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi nhanh chóng điều chỉnh và tỏa sáng rực rỡ.

Sự tiến bộ vượt bậc của Endrick trong giai đoạn nước rút đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp Lyon cạnh tranh quyết liệt cho một suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Với phong độ hiện tại và khát khao không ngừng nghỉ, ngày Endrick bước chân ra thảm cỏ Ngoại hạng Anh để nối gót thần tượng Ronaldo có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.