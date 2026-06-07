Endrick ghi bàn quyết định giúp Brazil đánh bại Ai Cập 2-1 Thần đồng Endrick và tiền vệ Bruno Guimaraes cùng lập công giúp Brazil vượt qua Ai Cập trong trận giao hữu kịch tính, bất chấp những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự.

Brazil đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Ai Cập trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Huntington Bank Field. Trận đấu chứng kiến sự tương phản rõ nét giữa những sai lầm phòng ngự sơ đẳng và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đẳng cấp từ dàn sao Selecao.

Khởi đầu đầy biến động từ những sai lầm hàng thủ

Dù không có Mohamed Salah trong đội hình xuất phát, Ai Cập vẫn chọn cách nhập cuộc chủ động và đầy tự tin. Tuy nhiên, đại diện châu Phi sớm phải trả giá bởi một sai lầm cá nhân ngay từ phút thứ 7. Tiền vệ Mohanad Lasheen xử lý bóng rườm rà ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Bruno Guimaraes áp sát cướp bóng và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Brazil.

Bruno Guimaraes mở tỷ số cho Brazil.

Thế dẫn bàn của Brazil không kéo dài lâu khi thủ quân Marquinhos mắc lỗi tương tự ở phút 11. Trung vệ đang khoác áo PSG có đường chuyền về quá nhẹ cho Alisson Becker, giúp Mostafa Zico chớp thời cơ thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng san bằng tỷ số 1-1. Sự thiếu tập trung của Marquinhos gây thất vọng lớn, nhất là khi anh vừa cùng CLB chủ quản lên ngôi tại Champions League 2025/26.

Mostafa Zico ghi bàn cho Ai Cập.

Sự kiên cường của Pharaoh và nút thắt Endrick

Khoảng thời gian còn lại của hiệp một chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Selecao. Bộ đôi Vinicius Junior và Raphinha liên tục khuấy đảo hành lang cánh, nhưng họ lại vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Mostafa Shobeir. Người gác đền của Ai Cập có ít nhất ba pha cứu thua mười mươi, tiêu biểu là tình huống đẩy cú sút cận thành của Igor Thiago ở phút 38.

Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti thực hiện thay đổi bước ngoặt khi tung tài năng trẻ Endrick vào sân. Sự hiện diện của tiền đạo này ngay lập tức mang lại hiệu quả. Phút 52, từ pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh trái, Raphinha thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Endrick dứt điểm tung nóc lưới Shobeir, đưa Brazil một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Endrick ghi bàn quyết định giúp Brazil đánh bại Ai Cập.

Thống kê chuyên môn và màn tổng duyệt trước World Cup

Dù Mohamed Salah được tung vào sân ở nửa sau hiệp hai giúp lối chơi của Ai Cập trở nên biến hóa hơn, đội bóng châu Phi vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Alisson thêm một lần nữa. Trong khi đó, thủ thành Shobeir tiếp tục chơi xuất thần khi từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Gabriel Martinelli ở phút 87, giúp Ai Cập tránh khỏi một trận thua đậm hơn.

Thông số trận đấu Brazil Ai Cập Tỷ số 2 1 Cầu thủ ghi bàn Bruno Guimaraes, Endrick Mostafa Zico Số pha cứu thua 2 5 Kiểm soát bóng 58% 42%

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Brazil. Đây được xem là bài tổng duyệt quý giá cho cả hai đội bóng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2026. Với Brazil, chiều sâu đội hình là vũ khí đáng sợ nhất, trong khi Ai Cập cho thấy họ vẫn là đối thủ khó chịu nhờ lối đá kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao.