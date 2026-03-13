Endrick lập siêu phẩm phút 87 cứu rỗi Lyon tại Europa League Tiền đạo trẻ Endrick tiếp tục phong độ bùng nổ với bàn gỡ hòa quý giá giúp Lyon chia điểm trước Celta Vigo, đồng thời thiết lập thống kê ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Lyon vừa trải qua những giây phút nghẹt thở trong chuyến làm khách trước Celta Vigo tại vòng bảng Europa League. Trong bối cảnh đội bóng Pháp bế tắc, Endrick - ngôi sao đang thi đấu dưới dạng cho mượn từ Real Madrid - đã tỏa sáng đúng lúc để mang về trận hòa 1-1 kịch tính.

Khoảnh khắc cứu rỗi ở phút 87

Trận đấu trôi về những phút cuối với áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Lyon khi họ bị dẫn trước. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã được Endrick thể hiện đúng lúc. Phút 87, nhận bóng trong tư thế không quá thuận lợi bên ngoài vòng cấm, tiền đạo người Brazil thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái quyết đoán. Bóng đi cuộn, vượt qua tầm với của thủ môn đối phương trước khi nằm gọn trong lưới.

Pha lập công này không chỉ giúp Lyon giữ lại 1 điểm quý giá mà còn đánh dấu hiệu suất ghi bàn đáng nể của chân sút trẻ. Đây là lần thứ 10 Endrick in dấu giày vào bàn thắng (bao gồm ghi bàn và kiến tạo) chỉ sau 11 trận đấu chính thức trong màu áo Lyon.

Endrick nhảy múa sau khi giúp Lyon gỡ hòa.

Vũ điệu Samba và bản lĩnh của ngôi sao trẻ

Điều khiến người hâm mộ tại sân vận động phát cuồng không chỉ là bàn thắng đẹp mắt mà còn là màn ăn mừng đầy ngẫu hứng sau đó. Ngay khi bóng lăn qua vạch vôi, Endrick đã chạy thẳng về phía ống kính truyền hình, nở nụ cười rạng rỡ và thực hiện những bước nhảy Samba đặc trưng của xứ sở bóng đá Brazil.

Màn ăn mừng này cho thấy sự tự tin tuyệt đối và tâm lý vững vàng của Endrick, dù anh đang phải đối mặt với kỳ vọng khổng lồ từ cả Lyon lẫn câu lạc bộ chủ quản Real Madrid. Sự hưng phấn từ tiền đạo sinh năm 2006 đã truyền lửa cho các đồng đội, giúp Lyon đứng vững trong những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

Trong bối cảnh Lyon đang cần những nhân tố đột biến để cạnh tranh tại đấu trường châu lục, phong độ thăng hoa của Endrick chính là lời giải cho bài toán hàng công. Với khả năng dứt điểm đa dạng và tâm lý thi đấu không biết sợ hãi, viên ngọc thô của bóng đá Brazil đang dần khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.