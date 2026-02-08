Endrick rực sáng, Mourinho thử nghiệm bộ đôi cánh: Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 Tiền đạo Endrick ghi bàn mở tỷ số nhưng thử nghiệm chiến thuật của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid chưa thể trọn vẹn do sự sa sút thể lực trong hiệp hai.

Trận giao hữu giữa Real Madrid và Fiorentina kết thúc với tỷ số hòa 2-2, khép lại 90 phút giàu tính thử nghiệm của HLV Jose Mourinho. Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ dấu ấn cá nhân của các ngôi sao tấn công, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải đối mặt với bài toán thể lực chênh lệch giữa các trụ cột và nhóm cầu thủ trẻ.

Bản năng của Endrick và dấu ấn từ La Fabrica

Chỉ sau 3 ngày hội quân và tập luyện, Endrick đã được xếp đá chính và không mất nhiều thời gian để chứng tỏ giá trị. Phút thứ 12, tiền đạo 20 tuổi người Brazil thực hiện nhịp khống chế gọn gàng sau đường chuyền của Alvaro Carreras trước khi dứt điểm quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Suốt 75 phút hiện diện trên sân, bản năng sát thủ cùng khả năng càn lướt liên tục của Endrick mang đến sự biến ảo lớn cho hàng công Real Madrid.

Endrick ghi bàn cho Real. Ảnh: Getty.

Sự thăng hoa của đại diện Tây Ban Nha tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 24. Xuất phát từ pha nhả bóng tinh tế của Arda Guler làm lỡ nhịp toàn bộ hàng thủ Fiorentina, Eduardo Camavinga dọn cỗ để tài năng trẻ Alexis Ciria nhân đôi cách biệt. Nhãn quan chiến thuật của Guler cùng sự tự tin từ các nhân tố lò La Fabrica như Ciria hay trung vệ Joan Martinez đã mang lại những tín hiệu tích cực về chiều sâu lực lượng.

Mô hình hỏa lực kép: Trent Alexander-Arnold và Denzel Dumfries

Bên cạnh phong độ của các chân sút trẻ, điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất của HLV Mourinho nằm ở hành lang cánh phải. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bố trí Trent Alexander-Arnold đá hậu vệ phải, đồng thời đẩy tân binh Denzel Dumfries lên chơi như một tiền đạo cánh.

Mourinho có thêm 'vũ khí' Dumfries. Ảnh: Getty.

Cơ cấu này tạo ra sự cân bằng giữa kỹ thuật và sức mạnh thể chất. Alexander-Arnold thường xuyên bó vào trung lộ để thực hiện các đường phát động tấn công tầm xa sắc lẹm, trong khi Dumfries tận dụng khả năng tranh chấp để đè nén không gian phòng ngự đối phương. Phút 90+1, chính từ một pha tổ chức bên cánh này, Alexander-Arnold đã đặt Carlos Espi vào thế đánh đầu nguy hiểm, tiếc rằng bóng đi thiếu chút chính xác.

Bài toán thể lực và phản ứng từ Fiorentina

Dù dẫn trước hai bàn, Real Madrid lại không duy trì được thế trận trong nửa sau trận đấu. Phát biểu trên kênh Realmadrid TV, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ ra đội bóng đã trải qua "3 bộ mặt": sung sức, mệt mỏi và cực kỳ mệt mỏi. Khi nền tảng thể lực đi xuống, sự chênh lệch về kinh nghiệm của các trung vệ trẻ như Mario Rivas hay Joan Martinez đã bị tiền đạo Moise Kean bên phía Fiorentina khai thác, khiến Real Madrid chịu hai bàn thua.

Các cầu thủ trẻ Real ghi dấu ấn. Ảnh: Trang chủ Real.

Ở chiều ngược lại, Fiorentina thể hiện bản lĩnh đáng nể. Sự hiện diện của thủ môn David de Gea trong khung gỗ giúp đại diện Serie A đứng vững trước các pha dứt điểm nguy hiểm từ Guler hay Joan Martinez. Cùng với màn trình diễn xông xáo của Alex Jimenez – hậu vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo Real Madrid, Fiorentina đã khép lại cuộc đối đầu bằng tỷ số hòa 2-2 thuyết phục.