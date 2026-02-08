Endrick tỏa sáng cùng mảng miếng chiến thuật của Mourinho, Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 Dù vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ sự tỏa sáng của Endrick và Ciria, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho vẫn bị Fiorentina gỡ hòa 2-2 trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Áo.

Trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trên đất Áo giữa Real Madrid và Fiorentina đã khép lại với kết quả hòa 2-2 đầy hấp dẫn. Dù sở hữu lợi thế dẫn trước hai bàn sớm nhờ khoảnh khắc xuất thần của thần đồng Endrick cùng pha lập công của tài năng trẻ Alexis Ciria, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn để đối thủ gỡ hòa khi thể lực sụt giảm ở hiệp hai.

Real hòa 2-2 Fiorentina. Ảnh: trang chủ Real.

Sự lấn lướt ban đầu và dấu ấn đậm nét của Endrick

Bước vào trận đấu với tinh thần chủ động, Real Madrid dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng áp đặt lối chơi lên đại diện đến từ Italia. Những pha phối hợp thanh thoát ở tuyến giữa giúp Kền kền trắng làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế bế tắc bị phá vỡ ở ngay phút thứ 12 sau một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét. Nhận đường chuyền tinh tế từ Carreras vào khu vực cấm địa, tiền đạo trẻ Endrick đã thể hiện bản năng sát thủ đáng kinh ngạc. Chân sút người Brazil thực hiện nhịp khống chế bước một gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm đầy uy lực, không cho thủ thành Fiorentina bất kỳ cơ hội cản phá nào để mở tỷ số 1-0.

Bên cạnh đó, đà hưng phấn tiếp tục được Real Madrid cụ thể hóa ở phút 24 bằng bàn thắng thứ hai. Bắt đầu từ pha kiến tạo nhãn quan của Eduardo Camavinga, Arda Guler tung động tác giả bỏ bóng cực kỳ thông minh trong vòng cấm, nhấc bổng toàn bộ hàng thủ Fiorentina. Tận dụng khoảng trống mênh mông, tài năng trẻ Alexis Ciria dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Los Blancos.

Alexis Ciria ghi bàn cho Real. Ảnh: Trang chủ Real.

Fiorentina trở lại nhờ ưu thế thể lực

Tuy nhiên, Fiorentina đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng Serie A giàu sức chiến đấu. Nhờ nền tảng thể lực được chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn tiền mùa giải, đại diện Italia dần lấy lại thế trận từ cuối hiệp một.

Phút 41, trong cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên kể từ đầu trận, Roberto Piccoli đã tận dụng sơ hở của hàng thủ Real để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này trở thành bước ngoặt giúp Fiorentina chơi tự tin hơn hẳn khi bước sang hiệp hai.

Ngay sau giờ nghỉ, Fiorentina chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau khi Gudmundsson bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 51, đội bóng áo tím cuối cùng cũng tìm được mục tiêu ở phút 58. Từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh, tiền đạo Moise Kean chọn vị trí thông minh và tung cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, quân bình tỷ số 2-2.

Những thử nghiệm chiến thuật tích cực của Jose Mourinho

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Jose Mourinho thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình và trao cơ hội cho các nhân tố mới. Sự xuất hiện của tân binh Dumfries ở hành lang cánh mang đến những tín hiệu tích cực cho lối chơi biên của Real Madrid trong giai đoạn sắp tới.

Mặc dù không thể giành chiến thắng chung cuộc, trận hòa 2-2 vẫn mang lại nhiều bài thu hoạch chất lượng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sự tỏa sáng của Endrick, tư duy chơi bóng sắc bén của Arda Guler cùng màn thể hiện tự tin của các cầu thủ trẻ như Ciria cho thấy chiều sâu lực lượng hứa hẹn của Real Madrid.

Theo kế hoạch thi đấu tiền mùa giải, Real Madrid sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị bằng cuộc chạm trán với Deportivo trước khi bước vào trận thử lửa tiếp theo gặp Schalke 04.