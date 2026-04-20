Endrick tỏa sáng giúp Lyon quật ngã PSG ngay tại Parc des Princes Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà khiến PSG lỡ cơ hội bứt phá tại Ligue 1. Dù áp đảo hoàn toàn về chỉ số bàn thắng kỳ vọng, các ngôi sao của HLV Luis Enrique vẫn bất lực trước sự hiệu quả của Endrick.

PSG vừa trải qua một đêm đáng quên ngay tại thánh địa Parc des Princes khi để thua Lyon với tỷ số 1-2 trong trận đại chiến vòng 30 Ligue 1. Trận đấu này không chỉ ngắt mạch thăng hoa của nhà đương kim vô địch mà còn phơi bày sự thiếu hiệu quả của hàng công dù sở hữu những ngôi sao thượng hạng.

Sự hiệu quả tối đa của bộ đôi Endrick - Moreira

Trái ngược với dự đoán về một thế trận áp đảo hoàn toàn cho đội chủ nhà, Lyon đã nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Ngay từ phút thứ 6, đội khách đã cụ thể hóa sự chủ động bằng bàn mở tỷ số. Afonso Moreira tung đường chuyền dọn cỗ để Endrick băng xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Safonov ở góc hẹp.

Lyon có khởi đầu như mơ trước PSG.

Cơn ác mộng của PSG chưa dừng lại ở đó. Phút 18, kịch bản cũ lặp lại nhưng với sự hoán đổi vai trò. Lần này, chính tân binh trẻ của Real Madrid - Endrick đóng vai trò kiến tạo với đường chuyền tinh tế cho Moreira thoát xuống, nâng tỷ số lên 2-0. Sự lúng túng trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã bị trừng phạt đích đáng bởi sự cơ động của các chân sút trẻ bên phía Lyon.

Nỗi thất vọng từ chấm 11m

Đứng trước nguy cơ vỡ trận, PSG nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 31 sau khi Lucas Hernandez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Jerome Brisard ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Goncalo Ramos lại dứt điểm quá hiền, không thể đánh bại được sự xuất sắc của Dominik Greif.

Sự thất vọng của HLV Enrique.

Bước sang hiệp hai, HLV Luis Enrique thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự khi tung Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Đội quân áo xanh kiểm soát bóng lên tới 65% và tạo ra sức ép nghẹt thở. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm sấm sét của Dembele ở phút 75, nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của khán giả Paris.

Thông số áp đảo nhưng kết quả nghiệt ngã

Phải đến phút bù giờ thứ 4, những nỗ lực muộn màng của PSG mới được đền đáp. Khvicha Kvaratskhelia phối hợp ăn ý với Fabian Ruiz trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để thầy trò Enrique giữ lại một điểm.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự nghiệt ngã của bóng đá: PSG sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.88 nhưng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng. Trong khi đó, Lyon tận dụng tối đa cơ hội với xG chỉ vỏn vẹn 0.7 để ghi 2 bàn và giành trọn 3 điểm.

Thống kê PSG Lyon Tỷ số 1 2 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.88 0.7 Người ghi bàn Kvaratskhelia (90+4') Endrick (6'), Moreira (18')

Chiến thắng này giúp Lyon đánh dấu lần đầu tiên sau 6 năm ca khúc khải hoàn tại Parc des Princes, đồng thời giúp họ áp sát nhóm dự Champions League mùa tới. Với PSG, đây là lời cảnh tỉnh về sự lỏng lẻo của hàng thủ và sự vô duyên của các chân sút chủ lực.