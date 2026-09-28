England U17 2-1 Israel U17: England U17 giành chiến thắng Trận England U17 gặp Israel U17 diễn ra lúc 21h00 ngày 28/09/2026. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi cùng sự tự tin từ chiến thắng ở lượt trận gần nhất ra sân.

England U17 2 - 1 Israel U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu England U17 tiếp đón Israel U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: England U17 2-1 Israel U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:02 28/09/2026

England U17 bước vào cuộc tiếp đón Israel U17 lúc 21h00 ngày 28/09/2026 với điểm tựa lớn từ việc được chơi rất tốt trên sân nhà. Sự cổ vũ quen thuộc từ khán giả nhà luôn mang lại động lực thi đấu đáng kể, giúp đại diện xứ sương mù thiết lập nhịp độ kiểm soát và triển khai thế trận chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Lợi thế sân bãi và phong độ thi đấu

England U17 luôn biết cách biến tổ ấm của mình thành điểm tựa vững vàng để áp đặt lối chơi lên các đối thủ. Việc thi đấu dưới điều kiện quen thuộc giúp các cầu thủ trẻ duy trì sự tự tin và kiểm soát tốt diễn biến trên sân.

Bên cạnh yếu tố địa lợi, phong độ thi đấu của England U17 cũng đang ở trạng thái tích cực khi họ giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Thắng lợi này tạo nên sự hưng phấn về mặt tâm lý, giúp toàn đội duy trì được sự liền mạch trong cách vận hành chiến thuật.

Tương quan đối đầu giữa hai đội

Lịch sử chạm trán gần đây cũng phản ánh ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, England U17 chiếm thế thượng phong khi giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Israel U17.

Những kết quả này cho thấy England U17 thường nắm bắt tốt nhịp độ khi đối đầu đại diện đến từ Israel. Ngược lại, Israel U17 dù từng có 1 lần giành thắng lợi nhưng việc phải hành quân xa nhà sẽ là thử thách lớn đối với khả năng duy trì cự ly đội hình của họ.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với ưu thế đối đầu nhỉnh hơn cùng phong độ đi lên sau chiến thắng vừa qua, England U17 có đầy đủ cơ sở để hướng tới một thế trận áp đảo. Sự kết hợp giữa tâm lý thoải mái và điểm tựa sân nhà giúp đội bóng trẻ nước Anh nắm quyền tự quyết trong việc áp đặt nhịp độ cuộc so tài.

Về phía Israel U17, việc thi đấu trước một đối thủ đang có tâm lý hưng phấn trên sân nhà đòi hỏi sự tập trung tối đa nơi hệ thống phòng ngự. Nếu không thể đứng vững trước sức ép sớm, đội khách sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm điểm số ở chuyến đi này.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất England U17 · 2 thắng 1 hòa Israel U17 · 1 thắng Israel U17 3 - 1 England U17 IU Israel U17 1 - 2 England U17 EU England U17 2 - 0 Israel U17 EU Israel U17 1 - 1 England U17 Hòa

England U17 5 trận gần nhất T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Israel U17 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới