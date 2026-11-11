England U18 3-2 Netherlands U18: England U18 giành chiến thắng England U18 chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi vừa nếm trận thua ngay trước cuộc tiếp đón Netherlands U18, đội đang bất bại trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 11/11/2026.

England U18 3 - 2 Netherlands U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu England U18 tiếp đón Netherlands U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: England U18 3-2 Netherlands U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 00:00 12/11/2026

England U18 chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và trận thua gần nhất khiến đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Netherlands U18 trong trạng thái chịu nhiều sức ép. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 11/11/2026. Trong khi đó, đối thủ đến với chuỗi 5 trận không biết thua.

England U18: đang thắng nhiều nhưng vừa chững lại

Trong 4 trận gần nhất, England U18 thắng 3 trận và thua 1 trận. Thất bại lại đến ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Với một đội đang chơi tốt, trận thua này cắt đứt đà hưng phấn đúng lúc cần xây dựng lợi thế trên sân nhà.

Vì thế, đội chủ nhà không chỉ phải đối đầu với đối thủ mà còn cần lấy lại sự tự tin. Đứng trước khán giả nhà, kỳ vọng dành cho England U18 càng lớn, và áp lực cũng tăng theo.

Netherlands U18: bất bại, nhưng chưa thật trọn vẹn

Netherlands U18 có phong độ ổn định hơn trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào. Trận mới nhất của đội này kết thúc với kết quả hòa. Tiếp đó là 2 chiến thắng liên tiếp, một trận hòa và một chiến thắng.

Chuỗi bất bại cho thấy Netherlands U18 có khả năng giữ vững cấu trúc và hiếm khi sa sút. Tuy nhiên, hai trận hòa trong 5 lần ra sân cũng cho thấy đội khách chưa thể lúc nào cũng chắc chắn giành trọn 3 điểm.

Thế đối đầu: England U18 đang nhỉnh hơn

Ở lần đối đầu gần nhất, England U18 giành chiến thắng. Netherlands U18 chưa có chiến thắng nào và hai đội cũng chưa chia điểm trong lần chạm trán đó. Một lần gặp nhau chưa đủ để rút ra kết luận lớn. Dù vậy, đó vẫn là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến trận đấu. England U18 cần sớm lấy lại nhịp độ sau trận thua, tận dụng sân nhà để kiểm soát thế trận và hạn chế sai lầm ở những phút đầu. Nếu để Netherlands U18 gia tăng sự tự tin, trận đấu có thể trở nên khó khăn hơn.

Về phía Netherlands U18, giữ vững sự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Một đội đang bất bại thường có đủ bản lĩnh để chờ thời cơ và nhân cơ hội khi chủ nhà vội vàng.

Nhận định

Nhìn chung, England U18 có phong độ tốt hơn về số trận thắng gần đây và có lợi thế đối đầu. Tuy nhiên, trận thua mới nhất cùng sức ép từ sân nhà khiến họ khó có thể xem đây là cuộc đấu dễ dàng. Netherlands U18 bất bại và duy trì sự ổn định, nên đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi bản lĩnh có thể quan trọng hơn lợi thế sân bãi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất England U18 · 1 thắng 0 hòa Netherlands U18 · 0 thắng Netherlands U18 1 - 2 England U18 EU

England U18 5 trận gần nhất B T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới Netherlands U18 5 trận gần nhất H T T H T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới