England U19 2-1 USA U19: England U19 giành chiến thắng Trận đấu lúc 21:00 ngày 02/10/2026 tại Marbella Football Center rất đáng chờ đợi khi cả England U19 và USA U19 đều duy trì chuỗi toàn thắng ở các trận gần đây.

England U19 2 - 1 USA U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu England U19 tiếp đón USA U19.

3' BÀN THẮNG! England U19 (1-0) Phút 3': (England U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! USA U19 (1-1) Phút 8': (USA U19) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

60' BÀN THẮNG! England U19 (2-1) Phút 60': (England U19) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

74' Thẻ đỏ Phút 74': (England U19) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: England U19 2-1 USA U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 03/10/2026

Màn so tài giữa England U19 và USA U19 diễn ra vào lúc 21:00 ngày 02/10/2026 trên sân vận động Marbella Football Center đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Cả hai đội tuyển trẻ đều bước vào cuộc đọ sức này với trạng thái thi đấu thăng hoa cùng sự tự tin cao độ nhờ chuỗi kết quả vô cùng ấn tượng trong thời gian vừa qua.

Điểm tựa từ chuỗi trận toàn thắng của hai đội

England U19 bước vào trận đấu với hành trang là hai chiến thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ thuyết phục này phản ánh sự gắn kết ngày càng hoàn thiện trong lối chơi của các cầu thủ trẻ xứ sương mù, giúp họ duy trì được tâm lý thoải mái và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước mọi đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, USA U19 thậm chí còn thể hiện sự ấn tượng hơn với chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây. Đại diện bóng đá trẻ xứ cờ hoa chứng minh họ đang sở hữu nhịp độ thi đấu hết sức ổn định và khả năng tạo đột biến sắc sảo ở các trận đấu vừa qua.

Kỳ vọng vào thế trận cởi mở và tốc độ

Việc cả hai đội đều đang sở hữu chuỗi thắng trọn vẹn ở những trận gần nhất hứa hẹn sẽ mang đến một thế trận sòng phẳng và cởi mở. Thay vì lựa chọn phương án thăm dò thận trọng, phong độ cao của tuyến trẻ hai bên nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một lối chơi đôi công chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Marbella Football Center sẽ là nơi kiểm chứng bản lĩnh và sự kiên định trong lối chơi của cả đôi bên. Với sự hưng phấn từ các kết quả tích cực đã tích lũy, cuộc chạm trán hứa hẹn diễn ra sôi nổi, tốc độ cao và cân bằng về mặt thế trận trong suốt 90 phút thi đấu.

England U19 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới USA U19 5 trận gần nhất T T T T H 3 Trận 3-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 3.7) 2 Thủng lưới