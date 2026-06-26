Enough Phone: Mẫu smartphone 5,2 inch nhỏ gọn hơn cả iPhone 13 mini sắp trình làng Enough Phone là dự án smartphone siêu nhỏ gọn với màn hình 5,2 inch, tập trung vào thời lượng pin và camera chất lượng cao nhằm lấp đầy khoảng trống mà iPhone 13 mini để lại.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng ưu tiên các thiết bị màn hình lớn, một startup mới mang tên Enough Phone đang đi ngược lại xu hướng khi chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại siêu nhỏ gọn. Với kích thước màn hình chỉ 5,2 inch, thiết bị này thậm chí còn nhỏ hơn cả iPhone 13 mini (5,4 inch) – mẫu điện thoại vốn được coi là tiêu chuẩn cuối cùng của dòng smartphone nhỏ gọn từ Apple.

Sự trỗi dậy của phân khúc smartphone siêu nhỏ gọn

Kể từ khi iPhone 13 mini ra mắt cách đây gần 5 năm, người dùng yêu thích các thiết bị dễ dàng thao tác bằng một tay gần như không có nhiều lựa chọn mới. Hiện nay, ngay cả những mẫu máy như iPhone 17 sắp tới với màn hình 6,3 inch cũng đã được xếp vào nhóm thiết bị nhỏ gọn. Enough Phone đặt mục tiêu thay đổi điều này bằng cách tập trung vào tính di động và sự tiện dụng tối đa.

Enough Phone được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu smartphone nhỏ gọn nhất trên thị trường.

Đặc điểm kỹ thuật và triết lý thiết kế

Dù các thông số chi tiết về vi xử lý vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, Enough Phone đã xác nhận một số đặc điểm thiết kế đáng chú ý. Máy sở hữu khung kim loại phẳng cứng cáp và nắp lưng dạng bắt vít độc đáo. Thiết kế này không chỉ tạo vẻ ngoài khác biệt mà còn gợi mở về khả năng sửa chữa hoặc thay thế linh kiện dễ dàng hơn so với các dòng máy dán keo nguyên khối hiện nay.

Về khả năng hiển thị và tính năng, Enough Phone sẽ sử dụng màn hình 5,2 inch và chỉ trang bị một camera đơn phía sau. Startup này nhấn mạnh rằng thay vì chạy đua về số lượng ống kính, họ sẽ tập trung vào việc cung cấp một camera chất lượng cao cùng thời lượng pin bền bỉ – vốn là điểm yếu thường thấy trên các dòng điện thoại kích thước nhỏ.

Tùy chọn phần mềm và định hướng thị trường

Điểm khác biệt lớn của Enough Phone còn nằm ở trải nghiệm phần mềm. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai chế độ:

Android tiêu chuẩn: Cung cấp đầy đủ các tính năng và kho ứng dụng của Google.

Cung cấp đầy đủ các tính năng và kho ứng dụng của Google. Giao diện tối giản: Loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, hướng đến người dùng muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại và tập trung vào các tác vụ cơ bản.

Enough Phone được định vị là một chiếc "smartphone cao cấp nhưng giá cả phải chăng", một cách mô tả cho thấy thiết bị có thể nằm ở phân khúc tầm trung nhưng sử dụng các linh kiện chất lượng (premium components). Dự án này dự kiến sẽ sớm bắt đầu chiến dịch huy động vốn cộng đồng trên nền tảng Kickstarter trong thời gian tới.