Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ và sự sụp đổ của Argentina trong ngày Messi chia tay World Cup Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup đầy bạo lực. Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu, khép lại hành trình đầy tranh cãi của nhà cựu vô địch.

Khi trọng tài Slavko Vincic rút tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 93, Enzo Fernandez đứng sững lại với vẻ mặt ngây thơ giả tạo. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea hỏi ngược lại vua áo đen: “Tôi ư?”, như thể anh không hiểu tại sao mình bị đuổi khỏi sân sau khi đã dành cả trận đấu để thực hiện những pha vào bóng triệt hạ thay vì kiến thiết lối chơi.

Cơn ác mộng tại New Jersey và sự sụp đổ của lối chơi bạo lực

Trận chung kết World Cup tại New Jersey đã kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn với Argentina. Đại diện Nam Mỹ không chỉ mất ngôi vương mà còn để lại hình ảnh xấu xí về một lối chơi mà giới chuyên môn gọi là "phản bóng đá". Suốt hơn 120 phút thi đấu (bao gồm cả hiệp phụ), Argentina không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào – một thống kê gây sốc đối với đội bóng sở hữu Lionel Messi.

Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup. (Ảnh: Getty Images)

Enzo Fernandez chính thức đi vào lịch sử theo cách buồn bã khi trở thành cầu thủ thứ sáu bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết World Cup, và là người Argentina thứ ba nhận kỷ luật này. Đây là hệ quả tất yếu của một chiến thuật dựa trên sự hung hăng thuần túy mà đoàn quân áo xanh-trắng đã duy trì suốt sáu tuần qua.

Sự thống trị của La Roja và sự bất lực của Albiceleste

Tây Ban Nha đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Dưới sự điều tiết của Rodri, La Roja kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, tung ra tới 20 cú dứt điểm và sở hữu số lượng đường chuyền gấp đôi đối thủ. Sự chênh lệch về trình độ khiến các cầu thủ Argentina ức chế, dẫn đến hàng loạt pha phạm lỗi ác ý.

Trước khi nhận thẻ đỏ, Enzo Fernandez đã bộc lộ tâm lý bất ổn. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng trẻ con, vỗ tay mỉa mai trọng tài khi không đòi được quả đá phạt. Đỉnh điểm của sự thất vọng là pha vào bóng trực diện vào ống đồng của tài năng trẻ Pau Cubarsi, khiến cầu thủ này văng lên không trung.

Khoảnh khắc Fernandez phạm lỗi với Cubarsi. (Ảnh: Getty Images)

Nỗi buồn của Lionel Messi và di sản gây tranh cãi

Hình ảnh Lionel Messi đứng lặng lẽ với những giọt nước mắt lăn dài trên má là khoảnh khắc gây xúc động nhất trận đấu. Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình xứng đáng có một màn chia tay tinh tế hơn. Tuy nhiên, chính những người đồng đội như Enzo Fernandez, Nahuel Molina hay Leandro Paredes đã biến ngày cuối cùng của Messi tại World Cup thành một cuộc ẩu đả không hồi kết.

Thống kê trận đấu Tây Ban Nha Argentina Số cú sút 20 2 Sút trúng đích 8 0 Kiểm soát bóng 67% 33% Thẻ đỏ 0 1

Sự hung hăng của Argentina không phải là điều mới mẻ tại giải đấu năm nay. Từ những hành vi khiêu khích đối thủ đến lối chơi thô bạo, họ đã tự đóng đinh danh tiếng của mình như những kẻ gây rối. Dù có những khoảnh khắc bùng nổ trước Algeria hay Ai Cập, nhưng khi đối đầu với một Tây Ban Nha bản lĩnh và khoa học, "vũ khí" duy nhất của họ là sự va chạm đã hoàn toàn phản tác dụng.

Vinh quang cuối cùng đã thuộc về Tây Ban Nha một cách xứng đáng. Trong khi đó, Argentina sẽ phải nhìn lại mình sau một thất bại tủi hổ, nơi nỗi xấu hổ mang tên Enzo Fernandez đã che mờ đi những nỗ lực cuối cùng của huyền thoại Lionel Messi.