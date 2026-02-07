Enzo Fernandez tái hiện hình bóng Frank Lampard: Sự tiến hóa của số 8 mới tại Chelsea Tiền vệ người Argentina đang lột xác mạnh mẽ từ một người cầm nhịp lùi sâu thành vũ khí tấn công lợi hại nhất của Chelsea, hiện thực hóa tầm nhìn của huyền thoại Frank Lampard.

Cách đây ba năm, giữa giai đoạn khủng hoảng của Chelsea, huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard từng đưa ra một nhận định gây bất ngờ về Enzo Fernandez. Thay vì chỉ coi anh là người thay thế Jorginho ở vai trò điều tiết, Lampard tin rằng cầu thủ người Argentina sở hữu bản năng tấn công của một "số 8" đích thực.

"Enzo hiểu rõ những gì cần thiết để trở thành cầu thủ của Chelsea. Cậu ấy sở hữu tài năng thiên bẩm và tôi tin cậu ấy sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của CLB," Lampard từng chia sẻ. Thời gian đã chứng minh huyền thoại của sân Stamford Bridge hoàn toàn có lý khi Fernandez đang dần trở thành tiền vệ ghi bàn nguy hiểm nhất của đội bóng kể từ chính thời đại của Lampard.

Fernandez đang cho thấy khả năng săn bàn cực tốt từ tuyến 2.

Sự dịch chuyển chiến thuật và bản năng săn bàn

Biểu đồ nhiệt và thống kê chạm bóng mùa này cho thấy một bước ngoặt rõ rệt trong lối chơi của Enzo Fernandez. Anh không còn chỉ quanh quẩn ở vòng tròn trung tâm mà ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn ở 1/3 cuối sân và khu vực vòng cấm đối phương.

Hiệu quả đến ngay lập tức. Nếu như trước đây Fernandez phải mất tới 25 trận để có bàn thắng đầu tiên cho The Blues, thì trong 11 lần ra sân gần nhất, anh đã ghi tới 6 bàn thắng. Đáng chú ý, ngôi sao 25 tuổi đã cân bằng kỷ lục cá nhân với 6 pha lập công không tính penalty tại Ngoại hạng Anh mùa này, dù giải đấu vẫn còn tới 14 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Sự thay đổi này xuất phát từ nỗ lực tự thân và nguồn cảm hứng từ chính người thầy cũ. Fernandez thừa nhận: "Tôi đã xem rất nhiều video của Frank kể từ khi đến Chelsea. Tôi học cách ông ấy xâm nhập vòng cấm và kết liễu đối thủ ở những mét cuối cùng".

Fernandez luôn biết cách xâm nhập vòng cấm đối phương để tạo nên mối đe dọa lớn.

Những con số ấn tượng từ phân tích chuyên sâu

Dữ liệu từ Skillcorner chỉ ra rằng Fernandez đã thực hiện tới 135 pha chạy chỗ không bóng vào vòng cấm để đón các quả tạt mùa này. Thống kê này chỉ xếp sau tiền đạo chủ lực Joao Pedro, minh chứng cho sự chủ động trong việc tìm kiếm bàn thắng của tiền vệ người Argentina.

Dưới sự nhào nặn của các huấn luyện viên từ Pochettino, Maresca đến Liam Rosenior, Fernandez được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự đơn thuần. Hệ quả là tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của anh đã tăng vọt từ 6% ở mùa giải 2023-24 lên mức 17% ở mùa giải 2025-26 hiện tại.

Bên cạnh kỹ năng, nền tảng thể lực sung mãn cũng là yếu tố then chốt. HLV Rosenior ca ngợi: "Enzo có một nguồn năng lượng hiếm có. Quãng đường cậu ấy di chuyển trong mỗi trận đấu luôn ở mức cao nhất đội". Điều này lý giải vì sao 50% số bàn thắng không penalty của anh mùa này được ghi từ phút 88 trở đi, thời điểm đối phương đã xuống sức.

Sự tương đồng kỳ lạ với di sản của Lampard

Dù còn một khoảng cách rất xa để chạm tới kỷ lục 211 bàn thắng của Frank Lampard, nhưng những bước khởi đầu của Fernandez đang mang lại sự phấn khích lớn cho người hâm mộ thành London. Sau 151 lần ra sân đầu tiên cho Chelsea, Fernandez có cùng số bàn thắng với Lampard ở cùng cột mốc: 27 bàn.

Trong bối cảnh Chelsea vẫn đang loay hoay tìm kiếm một trung phong cắm đẳng cấp, việc Enzo Fernandez tiến hóa thành một "sát thủ" từ tuyến giữa không chỉ mang lại giá trị chiến thuật to lớn mà còn thắp lại hy vọng về một biểu tượng số 8 mới tại Stamford Bridge.