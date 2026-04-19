Enzo Fernandez tỏa sáng ngày trở lại, Chelsea vẫn gục ngã trước Man Utd tại Stamford Bridge Tiền vệ Enzo Fernandez tạo ra 5 cơ hội ghi bàn nhưng hàng công bế tắc khiến Chelsea thua Man Utd 0-1, qua đó bị đối thủ nới rộng khoảng cách lên 10 điểm.

Chelsea nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Manchester United ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong ngày tiền vệ Enzo Fernandez tái xuất. Dù ngôi sao người Argentina trình diễn đẳng cấp vượt trội với các thông số ấn tượng, sự kém duyên của các chân sút chủ nhà đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Cú sẩy chân tai hại của Chelsea

Bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha ở phút 43, xuất phát từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes, đã định đoạt số phận trận đấu. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Aston Villa và 6 điểm với Liverpool.

Ngược lại, thất bại ngay tại sào huyệt giáng một đòn mạnh vào tham vọng dự cúp châu Âu của đội bóng thành London. Chelsea hiện vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6, kém Liverpool 4 điểm và chính thức bị Manchester United bỏ xa tới 10 điểm.

Enzo Fernandez có một ngày thi đấu xuất sắc.

Đẳng cấp của Enzo Fernandez trong những con số

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào Enzo Fernandez, người vừa trở lại sau án treo giò nội bộ. Dù phải nhận những tiếng la ó từ một bộ phận cổ động viên nhà, tiền vệ người Argentina đã nhanh chóng chứng minh giá trị chuyên môn bằng một màn trình diễn cá nhân thượng hạng.

Theo dữ liệu từ Fotmob, trong 88 phút góp mặt trên sân, cầu thủ mang áo số 8 có 97 lần chạm bóng và tung ra 72 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 89%. Khả năng điều tiết lối chơi của anh là điểm sáng lớn nhất với 17 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, cùng 8 pha phất bóng dài thành công trên tổng số 9 lần thực hiện.

Đặc biệt, ngôi sao người Argentina đã tạo ra tới 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt, con số cao nhất trong trận đấu. Tuy nhiên, sự vô duyên của các đồng đội, cộng thêm việc thiếu vắng mũi nhọn Joao Pedro, đã làm phung phí toàn bộ nỗ lực kiến thiết từ Fernandez.

Sự bế tắc bao trùm hàng công The Blues

Enzo thể hiện sự thất vọng rõ rệt.

Không chỉ xuất sắc ở khâu luân chuyển bóng, Fernandez còn thể hiện tinh thần máu lửa khi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tiêu biểu là tình huống đoạt bóng dũng mãnh từ chân Bruno Fernandes. Dù vậy, hình ảnh tiền vệ này liên tục vung tay thất vọng khi Cole Palmer hay Liam Delap để mất bóng đã phơi bày thực trạng bế tắc của Chelsea.

Nhà báo Roberto Casillas nhận định: "Trở lại sau án treo giò, cầu thủ người Argentina ngay lập tức cho đội chủ nhà thấy họ đã thiếu điều gì. Cậu ấy liên tục tung ra những đường chuyền hướng lên phía trước, xuyên qua các tuyến và là kiến trúc sư chính cho các pha kiểm soát bóng".

Trận đấu kết thúc trong sự bất lực của Enzo Fernandez khi anh phải rời sân nhường chỗ cho Romeo Lavia ở phút 85 do dấu hiệu bị đau. Màn trình diễn của anh một lần nữa khẳng định đẳng cấp thế giới, nhưng cũng đồng thời cho thấy một mình cá nhân xuất chúng là không đủ để vực dậy một tập thể Chelsea đang thiếu đi sự gắn kết và sắc bén trong khâu dứt điểm.