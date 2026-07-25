Enzo Maresca lên tiếng về 115 cáo buộc của Manchester City: Tôi không hề lo lắng Tân HLV Enzo Maresca khẳng định những cáo buộc vi phạm tài chính từ Ngoại hạng Anh không hề ảnh hưởng đến quyết định tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester City.

Tân nhà cầm quân của Manchester City, ông Enzo Maresca, vừa chính thức đưa ra những bình luận đầu tiên liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính mà đội chủ sân Etihad đang phải đối mặt từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Ý khẳng định vấn đề pháp lý này hoàn toàn không gây áp lực hay lo ngại cho ông khi quyết định nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ.

Enzo Maresca khẳng định sự chuyên nghiệp của tổ chức Manchester City giúp ông hoàn toàn yên tâm cống hiến.

Sự bình thản trước áp lực pháp lý

Các cáo buộc vi phạm tài chính lần đầu tiên được giải đấu đưa ra đối với Manchester City vào tháng 2/2023. Sau thời gian dài chuẩn bị, phiên điều trần chính thức về vụ việc đã kết thúc vào tháng 12/2024, song phán quyết cuối cùng đến nay vẫn chưa được công bố. Trong suốt tiến trình này, nửa xanh thành Manchester luôn giữ vững stance kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Khi được hỏi liệu những tin đồn và quá trình điều tra có làm ông đắn đo trước khi ký hợp đồng hay không, Enzo Maresca thẳng thắn chia sẻ: "Thành thật mà nói là không. Điều duy nhất tôi có thể nói là ba năm trước, vào mùa giải giành cú ăn ba, tôi cũng ở đây. Và khi đó cũng có những lời bàn tán tương tự về vấn đề này".

Nhà cầm quân người Ý, người từng có thời gian làm trợ lý đắc lực cho Pep Guardiola trước khi chính thức kế nhiệm vị trí này, nhấn mạnh thêm: "Ba năm rồi mà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi không có gì để nói vì đó là chuyện đã rồi. Nhưng một lần nữa, điều duy nhất tôi có thể khẳng định là cách thức hoạt động của tổ chức cho thấy họ nghiêm túc và giỏi giang như thế nào, thể hiện qua việc mang về các danh hiệu cùng nhiều thành tựu khác".

Lập trường vững chắc từ thượng tầng Etihad

Không chỉ tân HLV trưởng, ban lãnh đạo Manchester City cũng thể hiện sự tự tin nhất định trước viễn cảnh phán quyết được đưa ra. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định câu lạc bộ sẽ giữ sự tôn trọng với quy trình cho đến khi mọi chuyện khép lại.

"Cho đến khi có phán quyết chính thức, tôi không thể nói nhiều. Một khi có phán quyết, hãy tin tôi, chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt tuyệt vời. Và tôi sẽ nói tất cả những điều tôi muốn nói trong ba năm qua", người đứng đầu Man City tuyên bố đầy đanh thép.

Tiếp tục tham vọng trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh việc ổn định bộ máy huấn luyện, Manchester City vẫn chứng tỏ sức mạnh tài chính và sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng vừa chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức phí chuyển nhượng đạt khoảng 116 triệu bảng.

Động thái đầu tư mạnh tay này là minh chứng rõ ràng cho thấy Manchester City vẫn đang tập trung tối đa vào các mục tiêu thể thao chuyên môn, bất chấp những hoài nghi xung quanh cuộc chiến pháp lý kéo dài tại giải đấu số một xứ sở sương mù.