Enzo Maresca: Người được chọn để bảo tồn đế chế của Pep Guardiola tại Manchester City Việc bổ nhiệm Enzo Maresca cho thấy tham vọng của Man City trong việc duy trì triết lý kiểm soát bóng. Chiến lược gia người Ý được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống vĩ đại mà Pep để lại.

Kỷ nguyên huy hoàng của Pep Guardiola tại Etihad với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ sắp sửa khép lại vào mùa hè này, chấm dứt một thập kỷ thống trị và định hình lại hoàn toàn diện mạo của Ngoại hạng Anh. Ban lãnh đạo Manchester City đã nhanh chóng xác định người kế nhiệm là Enzo Maresca, chiến lược gia người Ý vừa rời Chelsea sau những biến động tại Stamford Bridge.

DNA của Manchester City trong huyết quản

Việc lựa chọn Enzo Maresca ngồi vào chiếc ghế nóng mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ở tuổi 46, nhà cầm quân người Ý có độ tuổi tương đồng với Pep Guardiola khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt chân đến nước Anh vào năm 2016. Thậm chí, giữa hai người còn có những nét tương đồng đáng ngạc nhiên về mặt ngoại hình và phong thái huấn luyện.

Lợi thế lớn nhất của Maresca chính là sự am hiểu sâu sắc đến tận cùng về cấu trúc và văn hóa của đội bóng này. Sẽ không có bất kỳ cú sốc văn hóa hay sự bỡ ngỡ nào đối với vị chiến lược gia người Ý trước quy mô tham vọng khổng lồ của giới chủ Abu Dhabi. Ông từng dẫn dắt đội phát triển năng khiếu của câu lạc bộ lên ngôi vô địch Premier League 2 vào năm 2021, tạo nên nền tảng vững chắc cho các tài năng trẻ.

Sau chuyến phiêu lưu tại Parma, Maresca đã quay trở lại Etihad để đảm nhận vai trò trợ lý số một cho Guardiola trong chiến dịch lịch sử 2022/23. Ngoại trừ Mikel Arteta, hiếm có huấn luyện viên đỉnh cao nào trên thế giới hiểu rõ những đặc trưng và triết lý vận hành của Man City thời Pep hơn Maresca.

Sự giao thoa chiến thuật giữa Pep và Pellegrini

Về mặt chiến thuật, lối chơi của Maresca hứa hẹn sẽ mang lại sự kế thừa hoàn hảo nhưng cũng không thiếu những nét chấm phá độc đáo. Thú vị ở chỗ, Pep Guardiola không phải là người duy nhất ảnh hưởng đến tư duy của ông. Manuel Pellegrini, người từng huấn luyện ông tại Malaga và bổ nhiệm ông làm trợ lý tại West Ham United, cũng để lại dấu ấn đậm nét.

Người hâm mộ Man City có thể nhận ra những yếu tố chiến thuật đặc trưng của cả hai người thầy vĩ đại này. Thời còn ở Chelsea, Maresca từng áp dụng chiến lược của Pellegrini khi yêu cầu hàng phòng ngự dâng cao ngay sát rìa vòng cấm để bẫy việt vị. Khi có bóng, ông hướng tới việc kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền ngắn và ổn định nhằm tạo ưu thế áp đảo quân số.

Sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Maresca sẽ linh hoạt biến đổi thành hệ thống 3-2-2-3 khi tấn công. Đặc sản của ông là việc kéo một hậu vệ biên bó vào trung lộ để hỗ trợ kiểm soát bóng, tương tự cách ông từng nâng tầm Marc Cucurella hay Reece James. Sự tỉ mỉ của Maresca còn thể hiện qua việc ông thường xuyên nghiên cứu ít nhất 8 trận đấu gần nhất của đối thủ để lên phương án đối phó chi tiết.

Thách thức từ cái bóng quá lớn

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của chiến lược gia người Ý nằm ở việc ông thiếu đi sức hút truyền thông và sự khéo léo vốn có của Pep Guardiola. Maresca là một người đàn ông nghiêm túc, sở hữu cường độ làm việc cao nhưng lại thiếu đi sự hóm hỉnh hay những phát biểu đầy ẩn ý trước báo giới. Tại Chelsea, lối chơi kiểm soát bóng chậm rãi của ông đôi khi không nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các cổ động viên.

Cá tính có phần nóng nảy và nhạy cảm trước những chỉ trích vẫn là một điểm yếu cần cải thiện. Tại Chelsea, mối quan hệ đổ vỡ với bộ phận y tế từng khiến ông trải qua những giai đoạn tồi tệ trước khi dứt áo ra đi. Dù vậy, ban lãnh đạo Manchester City vẫn tin tưởng rằng môi trường chuyên nghiệp tại Etihad sẽ là mảnh đất lành để Maresca phát huy tối đa phẩm chất và duy trì vị thế của đội bóng trong kỷ nguyên mới.