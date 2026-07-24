Epic Games Store chuẩn bị tặng miễn phí hai tựa game OTXO và Sol Cesto Epic Games Store công bố danh sách game miễn phí từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 với hai tựa game roguelite hấp dẫn là OTXO và Sol Cesto.

Epic Games Store vừa chính thức công bố hai tựa game tiếp theo nằm trong chương trình tặng game miễn phí hàng tuần là OTXO và Sol Cesto. Cả hai trò chơi sẽ mở tải miễn phí từ ngày 30/7 đến ngày 6/8. Trước thời điểm đó, người dùng vẫn có thể nhận miễn phí tựa game Foretales cho đến hết ngày 30/7.

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OTXO: Hành động bắn súng tốc độ cao kết hợp làm chậm thời gian

OTXO là tựa game bắn súng góc nhìn từ trên xuống (top-down) thuộc thể loại roguelite, nổi bật với các trận chiến đấu súng nảy lửa và cơ chế làm chậm thời gian (slow-motion). Người chơi vào vai một nhân vật bí ẩn tiến vào tòa biệt thự kỳ quái để tìm kiếm người thân mất tích mà không có bất kỳ ký ức nào về lý do mình đến đây.

Trò chơi sở hữu giá trị chơi lại cao khi mỗi lượt chơi đều tạo ra bố cục hoàn toàn khác nhau. Game cung cấp hơn 150 căn phòng được thiết kế thủ công phân bổ qua 8 khu vực lớn. Trong quá trình chơi, game thủ có thể mở khóa vô số vũ khí và thu thập hơn 100 kỹ năng khác nhau để xây dựng phong cách chiến đấu riêng biệt.

Sol Cesto: Chiến thuật roguelite kết hợp yếu tố may rủi

Trái ngược với phong cách hành động dồn dập của OTXO, Sol Cesto là tựa game chiến thuật roguelite đòi hỏi người chơi phải quản lý rủi ro cẩn thận. Mục tiêu của trò chơi là tiến sâu vào thế giới ngầm luôn biến đổi để tìm lại mặt trời đã mất.

Trong mỗi lượt di chuyển, hệ thống đưa ra 4 hàng lựa chọn, nhưng điểm đáp cuối cùng của nhân vật sẽ phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên. Người chơi có thể thu thập kho báu, đụng độ quái vật nguy hiểm hoặc sập bẫy chết người. Để tăng khả năng sinh tồn, game thủ sẽ thu thập các vật phẩm phép thuật cùng những nâng cấp kỳ lạ như răng kim loại nguyền rủa hay răng đá phép thuật nhằm thay đổi cơ chế gameplay.

Cách thức sở hữu vĩnh viễn

Cả OTXO và Sol Cesto sẽ chính thức có mặt trên hệ thống tặng game của Epic Games Store từ ngày 30/7 đến hết ngày 6/8. Chỉ cần người dùng thêm thành công trò chơi vào thư viện cá nhân trong khoảng thời gian này, sản phẩm sẽ thuộc sở hữu vĩnh viễn mà không mất bất kỳ chi phí nào.